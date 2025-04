Recomendaciones en lengua española: Enrique Vila-Matas, Javier Cercas, Paloma Sánchez Garnica

Enrique Vila-Matas. La última reinvención de un gran escritor

Enrique Vila-Matas siempre tiene las herramientas necesarias para sorprender al lector. Cada uno de sus libros es un juego que invita a quien se acerca a sus páginas a estar atento, a no ser un mero espectador pasivo. Eso mismo se puede aplicar a su nueva e imprescindible novela, «Canon de cámara oscura», que acaba de publicar Seix Barral.

En esta ocasión, el autor de «París no se acaba nunca» nos acerca a un personaje peculiar llamado Vidal Escabia, secretario y discípulo de un reconocido intelectual, Altobello, llamado «el fracasista». El protagonista del libro será el encargado de construir un muy peculiar y personal un Canon literario partir de setenta y un libros. Todo ello en un entorno, una Barcelona muy parecida a la actual, por la que pululan una serie de androides conocidos como Denver-7 y que fácilmente pueden identificarse con los ciudadanos de a pie, incluso con el mismo narrador de esta obra.

Volviendo a la labor que tiene ante sí Vidal Escabia, esta no solamente se limita a la selección de libros sino que esta se extiende a fragmentos. Como dice el protagonista: «¡Los fragmentos! No son, no son, como tanto se cree, una parte más del todo, sino una parte importantísima del todo. Por eso tienen que tener la potencia suficiente como para que podamos abrir un libro por cualquier página y leer sin necesidad de saber qué ha sucedido antes o pasará después».

Vila-Matas llena su relato de citas, muchas de ellas imprescindibles para la labor de Vidal Escabia. Pero hay también una visión irónica y crítica de aquella moda que ya quedó atrás de construir un canon literario, aquella propuesta del profesor estadounidense Harold Bloom. Como dice el propio Vila-Matas, «detesto el libro de Harold Bloom por completo. Todo lo que sea pedantería no me interesa nada. Soy disidente de todo, hasta de mí mismo».

Javier Cercas. Conociendo al Papa Francisco

Tras su paseo por la narrativa policial, Javier Cercas traspasa los muros del Vaticano para ofrecernos un retrato del papa Francisco. El escritor, ateo declarado, lo acompañó durante un viaje a la lejanísima Mongolia, pero antes se sumergió en el mundo del estado más pequeño del mundo, hablando con numerosas fuentes. De allí surge un libro que nos ofrece una historia real que puede leerse como una novela.

Paloma Sánchez-Garnica. Los fantasmas que nos persiguen

Con esta obra, merecedora del último Premio Planeta, Paloma Sánchez-Garnica nos acerca a un Berlín arrasado tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Es en este escenario en el que Victoria sobrevive cantando cada noche en el club Kassandra. Pese a tener una mente prodigiosa, capaz de crear un poderoso sistema de cifrado de mensajes, su hija Hedy y su hermana Rebecca dependen de ese mísero sueldo para vivir.

Dolores Redondo. La noche más larga

Uno de los nombres de referencia de la literatura policial vuelve. En esta ocasión, Dolores Redondo nos acerca a la aventura de la psicóloga forense Nash Elizondo quien documenta el origen de una leyenda sobre brujería en la sima de Legarrea, en uno de los Valles Tranquilos de Navarra, pero cuando desciende a la sima lo que halla es el cadáver de una joven desaparecida tres años atrás, Andrea Dancur.

Luis Martín-Santos. Más allá de «Tiempo de silencio»

La conmemoración del centenario de Luis Martín-Santos está trayendo muchas alegrías a sus lectores que están descubriendo una obra que va mucho más allá de «Tiempo de silencio». Un buen ejemplo de esto es la publicación en un tomo de sus obras completas de las varias novelas que dejó inéditas. Son «El vientre hinchado» y «El saco», que nos llegan bajo el cuidado de Epicteto Díaz Navarro.

Cristina Rivera Garza: "Decir que es un momento delicado, peligroso, es decir poco" Toni Albir Agencia EFE

Cristina Rivera Garza. Las crónicas especulativas de la ganadora del Pulitzer

No cabe duda de que la escritora Cristina Rivera Garza es uno de los grandes nombres de la literatura procedente de América Latina. Buena prueba de ello es que fue merecedora en 2024 del Premio Pulitzer con «El invencible verano de Liliana». La autora, que este año es la responsable del tradicional pregón de la fiesta de Sant Jordi en Barcelona, vuelve a las librerías con un nuevo trabajo en Random House. Se trata de «Terrestre» donde reflexiona sobre la amistad, la juventud y el poder que tiene la transformación. La autora de «Nadie me verá llorar» escribe aquí sobre trayectos terrestres que llevan al lector a distintos lugares de México y el mundo, y a distintos destinos del cuerpo. A pie, en bus o en tren, las jóvenes protagonistas de estas historias avanzan acompasadas por rutas ignotas, inventando para sí nuevos modos de ocupar los espacios negados y en disputa. Dice Liliana Colanzi que «lo que hace Cristina Rivera Garza en cada libro es prodigioso». En «Terrestre» se nos presenta precisamente ese prodigio a partir de siete relatos, siete aproximaciones a esos territorios movedizos de la memoria. El viaje es la clave de los relatos que encontramos en este libro, ya sean a pie o en tren. Son historias fascinantes, como «Los que me ayudan a mudarme también están en movimiento», «El significado de la lluvia» o «Los leones no están», además de presentarnos una reflexión sobre el cuerpo de la mujer. Cristina Rivera Garza nos descubre, por ejemplo, lo que tienen en común Ciudad de México y Belfast a partir de Julia O’Bradeigh, «la irlandesa triste, la pelirroja atroz». En «Sol de otro planeta» nos encontramos con dos muchachas que inician un viaje por la geografía mexicana, pero no solamente por querer conocer los rincones más pintorescos del país sino también sus peligros. Todo ello queda expuesto con una contundente prosa en la que surge una escritora fundamental, una de esas voces que conviene leer porque estamos ante gran literatura.

Julio Cortázar. Viejos y nuevos versos de un referente literario

El autor de «Rayuela» está considerado como uno de los grandes prosistas de todos los tiempos. Sin embargo, este libro también nos ayuda a conocer al importante poeta que fue gracias a la recuperación de su producción en verso que, además, se ve enriquecida con un número destaco de poemas que hasta ahora permanecían inéditos. Una obra maestra del gran Julio Cortázar.

Beatriz Serrano. Una novela en la que algo se quema

Con «Fuego en la garganta», Beatriz Serrano logró convertirse en la finalista del último Premio Planeta. La autora nos trae la historia de Blanca cuando una mañana de 1993 su vida se rompe en el momento en el que su padre le anuncia que su madre no regresará. A partir de entonces, Blanca teme que pueda tener un don, el de obrar milagros, aunque el primero sea provocar la muerte de una niña.

Pilar Adón. Cuando la belleza puede surgir tras el horror

En esta colección de cuentos, la reconocida escritora madrileña nos presenta una serie de personajes tan turbadores como hermosos, tan inquietantes como dotados de una sensibilidad feroz, aspiran a la calma, a vivir sin miedo, a contar con un paisaje al que llamar hogar, aferrándose a su noción de lo que ha de ser la felicidad, la libertad, el amor, sin que quepa traición posible.

Benjamín G. Rosado. Un debut literario merecedor del Biblioteca Breve

Una de las sorpresas positivas de este año ha sido el último Premio Biblioteca Breve. El periodista cultural Benjamín G. Rosado se alzó con el prestigioso premio gracias a «El vuelo del hombre». Rosado escribe sobre el joven filólogo Diego Marín quien viaja a Valparaíso para resolver su incierto porvenir académico cuando un encuentro fortuito le proporciona inspiración para escribir su primera novela.