Sigue pendiente de juicio el atropello mortal de una mujer en 2021 por un conductor sin carné

"Es traumático". Así define Roser, una de las víctimas y amiga de la mujer fallecida en 2021 a causa de un atropello mortal por un conductor sin carné de conducir, la situación. Cuatro años después de lo ocurrido, los amigos y familiares de la víctima todavía esperan una fecha de juicio.

En declaraciones a TVE, Roser asegura que "parece mentira que unos hechos tan graves que pasaran el 12 de febrero de 2021 todavía no se haya juzgado a esta persona". "Es un trauma que llevarás de por vida, pero es como que no acabas de cerrar esta etapa de hacer justicia", añade.

La mujer explica, además, que el conductor "en ningún momento les ha contactado" en este tiempo, y critica que "a posteriori ha reiterado en sus conductas".