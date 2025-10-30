Una exposición con la que descubrir a nuevos creadores

¿Cómo fomentar la creatividad entre los más pequeños? ¿Cómo brindarles la posibilidad de poder mostrar públicamente sus primeros tanteos como jovencísimos creadores? Eso es lo que hay detrás de una interesante iniciativa que arrancó ayer y culmina hoy en Barcelona. Es el resultado del trabajo conjunto entre la galería de arte La madriguera, impulsada por la pintora Paula Bonet, y la Scuola dell’infanza italiana de la capital catalana.

El punto de partida de esta propuesta es la visita que la artista italiana Vittoria Drago realizó hace dos años a La madriguera para poner en marcha un taller dirigido a la infancia, inspirado en el llamado Art Brut de Jean Dubuffet. Allí los niños pudieron conocer técnicas y materiales con los que aprender a experimentar con pinturas. A partir de ahí, en 2024, Paula Bonet llevó a cabo un taller en la Scuola dell’Infanzia de Barcelona con la clase de I5, en el que se invitaba a los pequeños a autorretratarse con acuarelas y ceras, una forma con la que proyectar su propia identidad en el lienzo.

Ahora vuelve a repetirse esa colaboración, pero con una perspectiva mucho más ambiciosa. La propia Bonet explica que «no suelo trabajar con niñas y niños, y la propuesta de Anna Maria Iglesia me pareció, ya el año pasado, un regalo. Repetir este año ampliando la experiencia llevando la obra de los pequeños y las pequeñas a la galería de La madriguera es algo que pienso que ni ellas y ellos ni los adultos que vamos a acompañarlas olvidaremos en mucho tiempo».

Una de las obras que estarán en La madriguera Irene Signorelli

Por su parte, Carla D’Arbitrio, directora del centro educativo, aseguró que «la infancia es una etapa de pleno desarrollo creativo y el arte se convierte en un medio de expresión poderoso, en el que la espontaneidad propia de esta edad da lugar a una auténtica explosión de color. En cada trazo y composición se reflejan su realidad, sus emociones y su personalidad».

Todo ello se tradujo en un taller que Paula Bonet impartió ayer en esta escuela barcelonesa con la clase I5, permitiendo a los nuevos pintores y pintoras experimentar con las técnicas pictóricas. El resultado de todo eso se puede ver hoy en las paredes de La madriguera. Será allí donde esta tarde todas las creaciones de las alumnas y los alumnos de la Scuola dell’Infanzia se exhiban como se merecen, ofreciendo a estos jovencísimos pintores la posibilidad de ver la vida que tienen sus trabajos más allá del aula en la que nacieron.

En una época en la que todo se contempla mediante pantallas, la exposición reivindica la pureza del trabajo manual, de una tecnología que nunca falla como es la del lápiz y el papel. La muestra hace realidad aquella frase de Jackson Pollock: «La pintura tiene vida propia. Yo trato de dejarla aflorar».