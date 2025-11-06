UAB, UPF y UdG suspenden la actividad académica por alerta de lluvias torrenciales

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat de Girona (UdG) han suspendido la actividad académica prevista para este jueves ante la alerta emitida por Protección Civil de la Generalitat, que recomienda evitar los desplazamientos innecesarios por las lluvias torrenciales que se esperan en el litoral y prelitoral de Catalunya.

En un comunicado, la UAB ha explicado que la medida afectará a todos los centros y campus y, en cuanto al personal, recomienda realizar teletrabajo en todos aquellos casos en los que sea posible, con el objetivo de reducir los desplazamientos y minimizar riesgos.

La UAB ha instado al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios a mantenerse informados sobre la evolución del temporal y las afectaciones en la movilidad a través de los canales oficiales.

UPF

La UPF ha informado en distintos mensajes en 'X' recogidos por Europa Press que el equipo de dirección ha decidido suspender toda la actividad académica prevista para este jueves hasta las 13 horas.

En previsión de que parte de la comunidad no reciba esta información, el equipo de la dirección ha decidido también abrir los campus con servicios mínimos hasta las 14 horas.

UDG

La UdG ha informado a través de un mensaje en Bluesky recogido por Europa Press que suspende la actividad docente, evaluativa y lectiva tras el aviso de Protección Civil.

"Se recomienda que no se realicen desplazamientos que puedan suponer un riesgo", y autoriza al personal que lo necesite a hacer teletrabajo.