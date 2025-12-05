Unió de Pagesos reclama medidas antiincendios, mejores precios y mayor control sobre animales salvajes

Unió de Pagesos (UP) ha reclamado a las administraciones una mayor atención al sector que permita evitar futuros incendios forestales, así como mejores precios para los productos y un control de la población de animales cinegéticos.

"Si la sociedad y las administraciones no ponen nuestra actividad en el centro, el territorio queda desordenado, las tierras de cultivo abandonadas y los bosques desolados", explica este viernes la coordinadora territorial de UP en Terres del Ebre, Núria Brull, en un comunicado, lo que convierte el terreno en un polvorín, textualmente.

Entre las demandas de la entidad, destaca también una mejora de los precios de los productos, que implique "pagarlos al precio que toca" o un control de la población de animales como jabalíes que, avisan, destrozan las tierras de cultivo y hace enfermar a los rebaños.

Bajo el lema 'Pagesia o foc', el sindicato ha reivindicado todas estas medidas, y ha alertado de su disposición a manifestarse "si los gobiernos no tienen en cuenta al campesinado".

"Hasta que se pueda garantizar el relevo generacional en nuestro oficio y los jóvenes puedan acceder a la tierra con garantías y las personas mayores se puedan jubilar cuándo toca y con unas pensiones y condiciones dignas", ha recordado la entidad.