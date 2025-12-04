Nueva bajada de precios del porcino catalán: diez céntimos menos

El sector porcino catalán ha acordado este jueves una nueva bajada del porcino catalán. El descenso, en concreto, supone una reducción añadida de 10 céntimos sobre la reducción que acordaron las juntas de precio de porcino de Mercolleida este lunes. En aquella sesión, la lonja de referencia en España situó el coste del cerdo selecto en 1,212 euros por kilo; el cerdo de Lleida o normal en 1,200 y el cerdo graso en 1,188. El precio de la cerda, por su parte, se colocó en 0,480 y el del lechón de 20 kilos a precio base de Lleida en 31 euros.

Esta bajada llega el mismo día en el que la Comisión Europea ha ampliado el perímetro de la zona infectada por peste porcina africana (PPA) —detectada el pasado viernes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)— hasta 91 municipios de Cataluña. Después de que varios expertos de la institución europea visitaran este miércoles la zona cero del brote, Bruselas ha publicado la lista de poblaciones donde se tendrán que aplicar "medidas de emergencia provisionales" hasta el próximo 28 de febrero, con el objetivo de contener el virus.

El listado de la Unión Europa afecta a 23 municipios del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, cinco del Barcelonès, 10 del Maresme, dos del Alt Penedès, dos de Anoia y dos del Bagès. En la lista, sin embargo, no aparece la comarca de Osona, la capital catalana del porcino, a pesar de pertenecer a la demarcación de Barcelona, como tampoco se encuentra el Segrià.