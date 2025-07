Solo un 40% de los catalanes apoya la independencia de Cataluña y sigue en su cifra más baja

El apoyo a la independencia de Cataluña sigue en mínimos históricos. Según la segunda ola del Barómetro de Opinión Política de 2025 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), solo un 40% de los catalanes se muestra a favor de que Cataluña se convierta en un Estado independiente. En cambio, el 52% se declara contrario, mientras que un 8% no sabe o no contesta. Este resultado consolida la tendencia descendente del apoyo al independentismo, que no ha dejado de caer en los últimos años.

Preguntados por la forma política que debería tener Cataluña, un 32% apuesta por que sea una comunidad autónoma, el mismo porcentaje que defiende que sea un estado independiente. Por detrás, un 22% preferiría que fuera un estado dentro de una España federal, mientras que un 7% la concibe como una región y otro 7% no sabe o no contesta. El empate entre el modelo autonómico y el independentista refleja una polarización estable, pero también un estancamiento del secesionismo en su techo más bajo desde la explosión del ‘procés’.

Además, el 76% de los encuestados asegura haber mantenido siempre la misma posición respecto a la independencia, frente a un 22% que admite haberla cambiado. Esto sugiere que el debate identitario sigue muy marcado por convicciones arraigadas y que el margen de cambio es limitado.

El voto independentista, concentrado en Junts, CUP y Aliança Catalana

El CEO también radiografía el voto independentista en función de la afinidad política. Junts (88%), la CUP (84%) y Aliança Catalana (76%) son los partidos cuyos votantes expresan mayoritariamente su apoyo a la secesión. En el extremo opuesto, apenas un 10% de los votantes del PP y un 11% de los de Vox están a favor de la independencia, mientras que en el PSC ese porcentaje se sitúa en el 19%.

Estos datos consolidan el retroceso del independentismo en términos de apoyo social y confirman el giro de una parte del electorado hacia opciones más pragmáticas, en un contexto donde la independencia ha dejado de ser la prioridad política para muchos ciudadanos.