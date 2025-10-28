La Generalitat de Cataluña impulsa a 40 'influencers' de contenido en catalán

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha hecho pública la resolución de las Beques Propulsió 2025, destinadas a impulsar la creación de contenidos en catalán en las redes, y ha seleccionado a 40 creadores digitales.

Con estas becas, el departamento quiere fomentar la profesionalización de los creadores digitales, ofreciéndoles recursos y "estabilidad creativa", y los seleccionados podrán desarrollar series de contenidos audiovisuales pensados específicamente para redes sociales, informa en un comunicado de este martes.

Los proyectos abarcan ámbitos diversos como la ciencia y el medio natural, la cultura popular, la gastronomía, el teatro, la música, el deporte el humor o los videojuegos.

Por ejemplo, 'Tornar a Internet: com sortir de la hipernormalitat', que propone una mirada crítica sobre la cultura digital y la dependencia tecnológica; la propuesta 'Gent de paraula', para profundizar en el conocimiento de palabras vinculadas a oficios peculiares; o 'Lectura obligatòria', que acerca los libros a todos los públicos.

També destacan proyectos de divulgación; de educación y bienestar con o de cultura popular; y la entrega oficial de las becas serán el 24 de noviembre en Barcelona, en un acto presidido por el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.