Govern
La Generalitat de Cataluña impulsa a 40 'influencers' de contenido en catalán
El ejecutivo catalán ha hecho pública la resolución de las Beques Propulsió 2025
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha hecho pública la resolución de las Beques Propulsió 2025, destinadas a impulsar la creación de contenidos en catalán en las redes, y ha seleccionado a 40 creadores digitales.
Con estas becas, el departamento quiere fomentar la profesionalización de los creadores digitales, ofreciéndoles recursos y "estabilidad creativa", y los seleccionados podrán desarrollar series de contenidos audiovisuales pensados específicamente para redes sociales, informa en un comunicado de este martes.
Los proyectos abarcan ámbitos diversos como la ciencia y el medio natural, la cultura popular, la gastronomía, el teatro, la música, el deporte el humor o los videojuegos.
Por ejemplo, 'Tornar a Internet: com sortir de la hipernormalitat', que propone una mirada crítica sobre la cultura digital y la dependencia tecnológica; la propuesta 'Gent de paraula', para profundizar en el conocimiento de palabras vinculadas a oficios peculiares; o 'Lectura obligatòria', que acerca los libros a todos los públicos.
També destacan proyectos de divulgación; de educación y bienestar con o de cultura popular; y la entrega oficial de las becas serán el 24 de noviembre en Barcelona, en un acto presidido por el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
✕
Accede a tu cuenta para comentar