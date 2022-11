Tu perro también sabe lo que es una injusticia

No solo los animales vertebrados tienen sentimientos. Es lo que concluyó un informe que revisó más de 300 estudios científicos sobre cefalópodos (como pulpos, calamares o sepias) y crustáceos decápodos (como cangrejos, langostas o gambas). El informe, publicado a finales de 2021 por la London School of Economics and Political Science (Reino Unido), recomienda que se incluyan estas especies en las normativas británicas de bienestar animal.