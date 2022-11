José Luis Gallardo, geólogo: “La mina de Almadén es un caso único en la historia de la humanidad”

Desde al menos el siglo IV antes de Cristo, las tribus que habitaban lo que hoy es Almadén (Ciudad Real) conocían la existencia del mercurio y comerciaban con los fenicios, explica José Luis Gallardo, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Según el geólogo, se cree que ya se conocía la propiedad del mercurio para amalgamar los metales nobles (oro y plata), que fue la que marcó el principio del uso y regularización de este elemento.

En época romana, continúa Gallardo, el mercurio servía como tinte, ya que el mineral del que se extrae, llamado cinabrio, daba lugar al pigmento de color “rojo pompeyano” o “bermellón” característico de las paredes romanas. En los escritos de Plinio el Viejo se lee que el mejor bermellón procedía de la zona que hoy es Almadén.

Purificando el oro y la plata

En la Edad Media, el mercurio se utilizó para azogar espejos y mejorar sus propiedades reflectantes, y fue en la Edad Moderna, tras la colonización de América por España, cuando volvió a cobrar importancia la amalgama de metales nobles con el mercurio. Al mezclar el mineral del oro y la plata con el mercurio y otros componentes a temperatura ambiente, se creaba la amalgama. Cuando se calentaba, el oro y la plata se separaban, consiguiendo purificar estos metales de manera muy eficiente.

“Si no iba el mercurio hacia el Nuevo Mundo en los galeones, no venían el oro y la plata para acá”, destaca Gallardo. A lo largo de los siglos siguientes, la importancia del mercurio no hizo más que crecer, empleándose en la construcción de barómetros, termómetros y todo tipo de aparatos de medida en los laboratorios y, más adelante, como agente de conservación de las vacunas, de nuevo en amalgamas para fabricar dientes protésicos o incluso como desinfectante cotidiano (comercializado como Mercromina).

Eso sí, la contribución fundamental del mercurio a la historia de la humanidad no habría sido posible sin la mina de Almadén. “Una mina de estas características no ha existido en la corteza terrestre a lo largo de la historia”, incide Gallardo, y explica que esta mina produjo la tercera parte de todo el mercurio consumido a nivel mundial. Nunca se ha dado otra circunstancia igual, remarca el geólogo: “Almadén es un caso único en la historia de la humanidad”.

De un vertedero de residuos…

Los problemas que genera el mercurio para la salud y para el medioambiente causaron el cierre de la mina en el año 2003. Desde entonces, se ha convertido en un parque minero que se puede visitar. Gallardo celebra esta transformación, especialmente al compararla con lo ocurrido en la mina cercana de El Quinto del Hierro. Cuando esta cerró, “instalaron un vertedero de residuos peligrosos”, recuerda el geólogo, que lo considera “un atentado debido a la errónea concepción de que una zona minera es una zona abandonada”.

Posteriormente se descubrieron labores subterráneas de valor didáctico y científico. Pero, más allá de este interés, “el vertedero incidía en la minusvaloración” de la mina, denuncia Gallardo. Por fortuna, hoy en día El Quinto del Hierro se ha recuperado como parque minero en el que se puede visitar la explotación romana. “Cuando se acaba una mina, no nos gusta quedarnos con la idea de que permanece un pueblo abandonado”, incide el geólogo: “debe empezar otra que aproveche este legado y este patrimonio geológico que queda todavía, para su difusión, uso didáctico, turístico y científico”.

... a Patrimonio de la Humanidad

La mina de mercurio de Almadén forma parte del Patrimonio de la Humanidad y del Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas FOTO: Rafael Tello Creative Commons

La mina de Almadén también se ha transformado en un parque minero visitable, y, aunque las condiciones de la visita se suavizan con respecto a la experiencia que habrían tenido los mineros que allí trabajaban, el geólogo destaca que “no es como un parque temático: estás viviendo la humedad, el ruido y la oscuridad que vivían los mineros. Esto sobrecoge a la gente”.

Gallardo ha sido el responsable del proyecto que ha culminado con la declaración de la mina de Almadén como uno de los 100 Primeros Lugares del Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS, por sus siglas en inglés), que se anunciaron a finales de octubre. El reconocimiento se añade al de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que esta mina obtuvo junto con la de Idria (Eslovenia), también de mercurio, en 2012. También se suma a otro por parte de la Sociedad Europea de Química, que destaca Almadén como marca de localización del elemento químico mercurio.

Todos estos galardones “tienen que servir como detonador de un mejor conocimiento de esta riqueza científica”, asegura Gallardo. Lejos de darse por satisfecho con los galardones obtenidos, su próximo reto es lograr la designación de la mina de Almadén como Geoparque, junto con otros dos municipios de Ciudad Real. Se trata de una superficie de más de 4 000 kilómetros cuadrados con el lema “magma, mercurio y carbón”, y narra una historia que comienza precisamente por las erupciones volcánicas submarinas de hace 440 millones de años que dieron lugar a la mina de Almadén.

Se incluye también la zona de Puertollano, donde existió un vulcanismo activo en el que se depositaban capas de carbón aún visibles hoy en día. La historia culmina con la actividad volcánica más reciente del Campo de Calatrava, completando un proyecto de geoparque “diferente del resto”, según Gallardo.

Si todo va bien, a finales de 2023 el proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava obtendrá el visto bueno de la UNESCO para sumarse a su red de Geoparques Mundiales. El reciente reconocimiento de Almadén como lugar de Patrimonio Geológico de la IUGS podría ayudar a lograr este nuevo hito: “este acicate nos va a dar un empujoncito”, confía Gallardo.

QUE NO TE LA CUELEN:

La exposición a pequeñas cantidades de mercurio puede causar serios problemas de salud tanto en personas adultas como en niños y bebés, antes y después del parto. La contaminación por mercurio puede ser aérea y también a través de la dieta, ya que parte del pescado y el marisco de consumo humano contiene mercurio. En la Unión Europea están prohibidas las baterías, termómetros, barómetros y medidores de presión arterial que contengan este elemento, así como muchas otras tecnologías que anteriormente lo usaban. También está prohibido emplear empastes de amalgama en pacientes vulnerables, y las clínicas dentales están obligadas a instalar filtros para reducir la emisión de mercurio al agua. Se espera que se introduzcan más medidas para limitar e incluso acabar con el uso de la amalgama dental.

