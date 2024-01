Así es el chip cerebral de Elon Musk: otro hito con más marketing que relevancia

Elon Musk lo ha vuelto a hacer, eso está claro. ¿Pero qué ha hecho exactamente? Según uno de sus últimos mensajes que ha escrito en la red social que él mismo se empeña en llamar X, su empresa, Neuralink, ha logrado implantar “Telepathy” el primer chip cerebral en un ser humano. Por lo tanto, podría parecer que, lo que ha vuelto a hacer Musk es lograr un hito tecnológico sin parangón, pero, en realidad, lo que ha hecho, una vez más, es vendernos la burra. El logro es interesante, un paso en la dirección correcta, pero de revolucionario tiene lo justo y está lejísimos de todo lo que lleva prometiendo estos últimos años. Es absurdo decir por enésima vez que Musk tiene tendencia a incumplir escandalosamente sus promesas tecnológicas. Raro es que termine un proyecto a tiempo y, si no incumple por las fechas lo hace por los resultados. Sin embargo, habrá que seguirlo diciendo mientras que sea una realidad.

Hace algo menos de 4 años, Neuralink anunció con gran júbilo que había logrado desarrollar unos electrodos finísimos con los que estimular el cerebro y registrar su actividad. Todos los medios se hicieron eco y Musk sacó pecho. Lo que no tuvo tanto predicamento fue que, apenas unos meses después, otra empresa anunció unos electrodos muchísimo más delgados. Porque, para sorpresa de nadie, la tecnología avanza incluso cuando la prensa no está mirando, y adelgazar unos electrodos es algo que se celebraba en la industria antes y después de que Neuralink hiciera su pequeña aportación. Fue un logro bastante estándar para la neurotecnología moderna, pero ridículo si lo comparamos con lo que Musk prometía meses antes: un dispositivo capaz de curar la depresión y devolver sus piernas a las personas paralíticas. Así pues, cabe preguntarnos cómo de relevante es el chip que ha implantado Neuralink.

Según ha anunciado la empresa, han logrado implantar un pequeño dispositivo en el cerebro de un ser humano vivo. Un aparato con 1000 electrodos que registra la actividad de la corteza cerebral en la que ha sido implantado. Por lo visto, la operación apenas dura 25 minutos. En primer lugar, tras abrir el cráneo, un neurocirujano deberá retirar una pequeña parte del cerebro del sujeto. Esto, aunque pueda parecer peligroso, no es demasiado problemático (en principio). En segundo lugar, un robot quirúrgico llamado R1 “cose” los electrodos en la materia gris del cerebro. Según indica Neuralink, la operación tuvo lugar el día 28 de enero de este año y el paciente se está recuperando bien. De hecho, parece que el dispositivo está detectando actividad “muy prometedora” en las neuronas.

Son buenas noticias, pero analicémoslas un momento. ¿Es necesario hacer pública una operación como esta un día después de que tenga lugar cuando, hasta entonces era secreta, y es pronto para saber si ha comprometido la salud del sujeto? Parece algo arriesgado, porque, aunque la operación fuera sencilla y ya podamos descartar algunas complicaciones, este tipo de procedimientos pueden dar lugar a complicaciones a muy largo plazo. Por ejemplo, los materiales introducidos entre las neuronas podrían dañarlas y generar tejido cicatricial a su alrededor, quedando inservibles y perdiendo un poquito más de materia gris. Esto, en principio, no sería muy conflictivo para el paciente, posiblemente ni siquiera fuera perceptible, pero podría originarse algún problema derivado de esta cicatriz, como un pequeño foco epiléptico. Por otro lado, este chip por ahora está diseñado, únicamente, para detectar la actividad eléctrica y enviarla a un dispositivo externo. No es demasiado ambicioso para el estado del arte en neurotecnología, por lo que anunciar que se está detectando actividad prometedora es poco cauto. Tal vez convendría esperar a que hubiera algo más que anunciar y no solo hechos “prometedores”.

La novedad, por lo tanto y por ahora, es que este dispositivo está dentro del cráneo y transmite información sin cables. Los detalles son desconocidos, así que poco más podemos decir, pero ¿cómo de lejos estamos entonces de lo que promete Musk cada vez que suelta la lengua? Para hacernos una idea: ya existen dispositivos que nos permiten controlar artefactos con el cerebro y otros que nos estimulan para tratar los temblores del parkinson.

Sin embargo, controlar algo tan complejo como un teléfono móvil o un par de piernas biónicas está un poco más lejos. Y, no obstante, sigue mucho más cerca que enviar pensamientos complejos a una máquina. Todavía no sabemos ni siquiera cómo intentar resolver estos problemas. Porque más allá de la complejidad tecnológica, están las cuestiones científicas. La realidad es que todavía no comprendemos cómo emergen los pensamientos de la maraña de neuronas que es nuestro cerebro.

