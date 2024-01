Calendario astronómico de 2024: las lluvias de estrellas, eclipses y cometas que protagonizarán los cielos de este año

Empieza el año y, con él, un nuevo calendario de eventos astronómicos. Pese a que a casi cualquiera le fascina aquello que ocurre en el firmamento, el ritmo de las ciudades y su contaminación lumínica nos aleja cada vez más de estos fenómenos.

Sin embargo, nunca es tarde para engancharse a la observación astronómica. Tan solo necesitas apuntar bien las fechas de máxima visibilidad de estos eventos y, en el caso de vivir en la ciudad, encontrar un lugar alejado de los focos de luz. Aunque es recomendable ir con amigos, o incluso apuntarse a las excursiones que organizan algunos grupos de aficionados a la astronomía. Nada mejor que quedar eclipsado por la belleza del cielo en compañía.

Algunos eventos, como las lluvias de estrellas, son recurrentes y suelen coincidir por las mismas fechas. Sin embargo, la observación de eclipses y asteroides es algo más puntual, así que la mejor opción es activar la alarma en el calendario si no quieres perdértelos. Los tiempos en el espacio se prolongan más allá de la vida humana y ¡quizás esta sea tu última oportunidad para ver algunos de estos acontecimientos!

Eclipses

Este año nuestros vecinos del continente americano han tenido más suerte que nosotros. Durante el 2024 podrán ser testigos de dos eclipses de Sol, uno de los acontecimientos más extraordinarios que ocurren durante las horas de luz. En este caso, las fechas señaladas son:

8 de abril: eclipse total de Sol

2 de octubre: eclipse anular de Sol

Los eclipses se dan cuando un cuerpo celeste oculta a otro. En nuestro caso, los actores implicados son el Sol, la Luna y nuestro propio planeta. Cuando la Luna se coloca entre el astro rey y la Tierra, éste queda tapado, oscureciendo su luz. Por el contrario, cuando somos nosotros los que nos posicionamos entre el Sol y la Luna, ésta adquiere un tono rojizo, ya que la luz que la ilumina queda parcialmente bloqueada.

Los eclipses lunares que sí que podremos observar desde buena parte de España serán:

25 de marzo: eclipse penumbral de luna

18 de septiembre: eclipse parcial de luna

Lluvias de estrellas

Somos un animal de costumbres y tradiciones. Y, por ende, también supersticioso. Nos encanta delegar nuestra suerte a los acontecimientos externos. Y las estrellas fugaces, tan llamativas, forman parte de ese imaginario colectivo ¿quién no ha pedido un deseo a una de ellas?

Pero más allá de todo el misticismo que las acompaña, las lluvias de estrellas no son más que meteoros entrando en contacto con nuestra atmósfera y consumiéndose antes de tocar el suelo. Por lo general, las lluvias de estrellas se dan de forma regular como consecuencia del paso de ciertos cometas, los cuales desprenden un rastro de polvo a su paso. Visto así, da más reparo dejar nuestra suerte en manos de estos desechos cósmicos.

La lluvia de estrellas más famosa en nuestro hemisferio son las lágrimas de San Lorenzo o Perseidas. Pero no lo es tanto por la magnitud de éstas, sino por el clima que las acompaña. Agosto es un mes proclive para tener cielos despejados y temperaturas que invitan a tumbarse en la pradera y ver cómo cientos de diminutos puntos brillantes se precipitan hacia el abismo. Sin embargo, las Cuadrántidas tienen una proporción de meteoros muy similar (100-120 meteoros por hora) y sin embargo no suelen recibir la atención que se merecerían. Si esta semana tienes la suerte de vivir en una región donde el cielo no esté encapotado, equípate con un buen abrigo y sal a disfrutar de la primera lluvia de estrellas del año.

Pero si el frío te amedrenta, tendrás más oportunidades. Aquí va una lista con las lluvias de estrellas del año:

3-4 de enero: Cuadrántidas

22-23 abril: Líridas

5-6 de mayo: Eta acuaridas

27-31 de julio: Delta acuaridas

12-13 de agosto: Perseidas

6-8 de octubre: Dracónidas

20-21 de octubre: Oriónidas

4-5 noviembre Táuridas

17-20 noviembre: Leónidas

14-15 de diciembre: Gemínidas

22-23 de diciembre: Úrsidas

Cometas observables

La palabra cometa proviene del griego antiguo y significa “cabellera”. Aunque, en realidad, se trata de un cuerpo celeste constituido principalmente por hielo, rocas y polvo orbitando alrededor del Sol. La aparición de su cola se debe a la interacción de su atmósfera, formada por polvo y gas, con los vientos solares provenientes de nuestra estrella. Este fenómeno les hace ser un suceso vistoso, aunque más de un astrónomo se ha llevado un susto en ver un objeto brillante atravesar tan pausadamente el cielo terrestre.

Los cometas registrados se cuentan ya por miles, pero no son tan sencillos de observar a simple vista. Este año serán visibles solamente dos:

21 abril: 12P/Pons-Brooks

27 septiembre: C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

En resumen, en 2024 tienes varias citas con el firmamento ¿te lo vas a perder?

QUE NO TE LA CUELEN:

Cuando la contaminación lumínica no era tan acusada como en la actualidad, las poblaciones se guiaban por los cambios que observaban en el cielo. Es por ello que muchas lunas han heredado los nombres antiguos, relacionados con los actos que se llevaban a cabo durante esas fechas. Por ejemplo, la luna de fresa se relaciona con el cultivo de esta fruta, o la luna del cazador con el momento en el que los animales estaban más crecidos y favorecían la caza.

