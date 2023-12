Cantar podría mantenerte atractivo, al menos si eres un pájaro

El canto es una habilidad increíblemente compleja que poseen algunos seres vivos. En los humanos, la modulación de la voz proviene de la intervención de cientos de músculos que se coordinan para que nuestras cavidades trasmitan el sonido con un timbre y tono únicos. Aunque la fisionomía de cada uno es determinante para la voz, existen entrenamientos que permiten limpiar impurezas del tono o que ayudan a engrosar la voz para que suene más convincente. Los artistas y cantantes realizan estos entrenamientos durante años y, dependiendo de su intención, primarán unos ejercicios u otros.

Cuando tu intención es reproducirte

En los machos de muchos pájaros cantores el trino sirve para atraer e impresionar a las hembras, para defender su territorio y para establecer relaciones sociales. Por tanto, para ellos es vital realizar un entrenamiento diario en los músculos que emplean para trinar. De ello depende encontrar pareja y trasmitir sus genes a la descendencia. Aunque hace años que se conocen los músculos del aparato fonador de los pájaros, existen pocos estudios que muestren los efectos del ejercicio diario en dichos músculos. Por ello artículo publicado en Nature Communications por una universidad danesa ha tratado averiguar cómo entrenan los pájaros y qué sucede si dejan de hacerlo.

Los resultados muestran que los ejercicios del aparato fonador afectan a todo su cuerpo. Cuando estos pájaros no utilizan dichos músculos, su capacidad de vuelo merma considerablemente y se debilitan. Pero no solo han de mover el pico u otros músculos de la garganta, si no que, específicamente han de ejercitar el canto, ya que se ha visto que si los pájaros no trinan durante 7 días, pueden perder hasta un 50 % de la fuerza de estos músculos. La doctora Iris Adams, autora principal del estudio se mostró muy sorprendida con estos resultados: < >

Las parejas lo notan

El equipo de investigación analizó las diferencias en el trino antes y después del ejercicio. La capacidad auditiva de los humanos no nos permite notar los cambios entre antes y después, pero empleando software de audio especializado sí que se pueden observar diferencias muy claras. Ahora bien, ¿Podrían los propios pájaros ser capaces de notar las sutiles diferencias entre un trino previo y posterior a un entrenamiento? Para ello, reprodujeron trinos de machos de diamante mandarín a las hembras antes y después de los ejercicios que los pájaros realizan durante el día.

Tras repetir las grabaciones en distintos momentos del día y a diferentes hembras, estas mostraron un 75% más de interés en el trino de los machos emitían tras el entrenamiento diario. Este resultado, junto con el debilitamiento muscular observado al no entrenar el canto, podría ofrecer una explicación sobre por qué los pájaros trinan al amanecer. Según comentó la Dra. Adam, se trata de un comportamiento del cual no se tenía ninguna explicación hasta ahora y que ha desconcertado a los científicos durante años porque parecía fuera de lugar y de contexto. Por hacer una analogía con un comportamiento humano, sería el equivalente a las personas que tienen la fuerza de voluntad necesaria para entrenar por la mañana.

Las consecuencias de entrenar el canto

Cuando una persona se apunta al gimnasio no tiene por qué ganar volumen ni resistencia muscular. Ahora bien, si una vez apuntado, acude al gimnasio y comienza a hacer ejercicio, sus fibras musculares engrosarán y los músculos se tonificarán. Sin embargo, en los músculos del aparato fonador de los pájaros ocurre prácticamente lo contrario. Según entrenan, sus músculos se van volviendo más finos y elásticos, lo contrario que ocurre con la persona que entrena en el gimnasio. Esta característica, sin embargo, sería lo que les permitiría alcanzar tonos más altos o bajos, así como emitir tonos distintos.

Las consecuencias del entrenamiento, por tanto, son prácticamente los contrario a lo que esperaban encontrar, pero los expertos en fisiología creen que podría ocurrir en otros animales aparte de en los pájaros. Al final, todos los vertebrados están emparentados unos con otros y, como se aprecia en el desarrollo, los músculos que los aparatos fonadores parece que tienen un origen común. Por tanto, entender cómo afecta el entrenamiento vocal a los músculos podría cambiar los manuales de los logopedas y favorecer la creación de nuevos ejercicios para entrenar la voz.

QUE NO TE LA CUELEN:

La mayoría de estudios en humanos sobre cómo afecta el entrenamiento a los músculos también se centran en el músculo esquelético. Estos resultados posteriormente se extrapolan al resto de los músculos del cuerpo. Sin embargo, existe poca literatura referente a las modificaciones que se producen en la laringe y las cuerdas vocales al entrenar la voz mediante el canto.

