¿Por qué nos gusta cantar?

Gamba M, Torti V, Estienne V, Randrianarison RM, Valente D, Rovara P, Bonadonna G, Friard O and Giacoma C (2016) The Indris Have Got Rhythm! Timing and Pitch Variation of a Primate Song Examined between Sexes and Age Classes. Front. Neurosci. 10:249. doi: 10.3389/fnins.2016.00249