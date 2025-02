Científicos capturan el mayor tiburón blanco conocido

Sin duda están entre los animales más fascinantes del planeta. Llevan con nosotros desde millones de años antes que los árboles y han evolucionado hasta convertirse en depredadores muy eficientes. Por evolución, biología y ecología, su estudio es fundamental para los científicos. Por ello la captura de un tiburón blanco de gran tamaño es tan importante.

Un equipo de científicos de la organización OCEARCH han conseguido capturar y etiquetar un tiburón blanco gigante en la costa este de los EE. UU., el tiburón macho más grande que han estudiado en el noroeste del Atlántico.

El tiburón, al que los científicos llamaron Contender, medía 4,2 metros de largo y pesaba aproximadamente 750 kilogramos. La organización, dedicada a la protección de los tiburones, le puso un localizador al enorme animal y ha compartido videos en las redes sociales del momento en que capturaron y liberaron a Contender.

Contender is the largest male white shark ever caught, SPOT tagged, released and now studied in the NW Atlantic white shark population!



