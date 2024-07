Este es el único vertebrado que pasa de los 500 años de vida. Y aun así vive 20 veces menos que otro animal

A los tiburones a menudo se les llama fósiles vivientes. Y no es extraño. Las plantas aparecieron por primera vez en la Tierra hace unos 470 millones de años, los árboles llegaron unos 390 millones de años atrás. Los escualos, por su parte, surgieron hace 450 millones, lo que significa que hubo tiburones en nuestro planeta antes que hubiera árboles, como señala Emma Bernard, del Museo de Historia Natural de Londres. No es extraño entonces que tuvieran tiempo de evolucionar, tanto como para ser los vertebrados más longevos. Pero hay una especie en particular que sobresale.

Durante mucho tiempo, los científicos han sospechado durante un tiempo que los tiburones de Groenlandia vivían vidas extremadamente largas, pero no tenían forma de determinar cuánto tiempo. La edad de otras especies de tiburones se puede estimar contando las bandas de crecimiento en las espinas de las aletas o en sus vértebras, algo similar a los anillos de un árbol. Los tiburones de Groenlandia, sin embargo, no tienen espinas en las aletas ni tejidos duros en el cuerpo. Sus vértebras son demasiado blandas para formar las bandas de crecimiento que se ven en otros tiburones. Los científicos solo podían suponer que los tiburones vivieron mucho tiempo basándose en lo que sabían: los tiburones crecen a un ritmo muy lento (menos de 1 cm por año) y pueden alcanzar más de 6 metros de tamaño. Así, las cifras dan unos 600 años.

Pero los avances recientes permitieron a los científicos utilizar la datación por carbono para estimar la edad de los tiburones de Groenlandia, de acuerdo con un estudio publicado en Science. Dentro de los ojos del tiburón hay proteínas que se forman antes del nacimiento y no se degradan con la edad, como un fósil conservado en ámbar. Los autores, liderados por Julius Nielsen, descubrieron que podían determinar la edad de los tiburones datando estas proteínas con carbono. El tiburón más grande que analizaron, una hembra de 5 metros, alcanzaría los 512 años, según sus estimaciones. El problema es que la datación por carbono solo puede proporcionar estimaciones, no una edad definitiva, pero aunque las estimaciones se basen en las cifras más bajas (un poco menos de 300 años), este animal seguiría siendo el vertebrado más longevo del planeta.

Una teoría para explicar esta larga vida es que el tiburón de Groenlandia tiene un metabolismo muy lento, una adaptación a las aguas frías y profundas que habita. Un vehículo operado a distancia de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) que realizaba una inmersión en Nueva Inglaterra se encontró con un tiburón de Groenlandia a una profundidad de 783 metros, pero se sabe que estos tiburones se sumergen a una profundidad de hasta 2200 metros. También es el único tiburón que puede resistir las frías aguas del Océano Ártico durante todo el año.

El lento metabolismo podría explicar el lento crecimiento, el lento envejecimiento y los pausados movimientos del tiburón: su velocidad máxima es inferior a 2,9 kilómetros por hora. Debido a que los tiburones crecen tan lentamente, no se cree que alcancen la madurez sexual hasta que tengan más de un siglo de edad. Eso significa que la eliminación de tiburones maduros de Groenlandia del océano afecta a la especie y al ecosistema durante muchas décadas.

Así, los tiburones analizados hasta la fecha, habrían nacido en algún momento entre el año 1504 y 1755, según Science, lo que haría de ellos ejemplares que vivieron aún antes que Isaac Newton y que hasta pudieron haberse cruzado con Colón en sus últimos viajes. Pese a ello, no se trata del animal más longevo.

Este honor pertenece a los hexactinélidos, popularmente conocidos como esponjas vítreas. Aunque estas criaturas viven mucho tiempo, su edad exacta es difícil de calcular medir. Un estudio publicado en Current Biology y basado en modelos, dio una edad estimada de un espécimen de Scolymastra joubini en 23.000 años, con una variación que podía ir de los 13.000 a los 40.000 años. Actualmente, las esponjas de vidrio que habitan el Mar de China Oriental y el Océano Austral tienen más de 10.000 años. Lo que las convierte en el animal más longevo del planeta.