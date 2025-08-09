Científicos chinos resuelven un misterio casi centenario: logran crear el primer "super diamante" artificial

Este material, que solo se había encontrado en restos de meteoritos como el que impactó en 1967 en Canyon Diablo (Arizona), ha sido recreado en laboratorio mediante técnicas de alta presión que simulan las condiciones de impactos cósmicos. Los cristales obtenidos, de hasta 100 micrómetros, presentan una pureza sin precedentes y propiedades mecánicas excepcionales, según el estudio publicado en la revista científica Nature.

Un avance con aplicaciones revolucionarias

El mineral posee una estructura atómica hexagonal que la hace potencialmente más resistente que los diamantes convencionales. El equipo chino, liderado por Luo Duan, logró su síntesis mediante un complejo proceso que sometió grafito a presiones superiores a 12 gigapascales y temperaturas extremas, replicando las condiciones de choques meteoríticos.

Este descubrimiento no solo valida décadas de especulaciones científicas, sino que abre la puerta a aplicaciones industriales innovadoras. Desde herramientas de corte ultra-resistentes hasta componentes aeroespaciales, el "super diamante" podría revolucionar sectores que demandan materiales extremadamente duros y duraderos.

El éxito del experimento se atribuye a la colaboración entre la Academia China de Ciencias y el Instituto de Óptica y Mecánica de Precisión de Xian, que desarrollaron técnicas avanzadas de caracterización cristalográfica. Los investigadores continúan analizando las propiedades exactas de este material.