Confirmado por neurocientíficos: la molécula basada en el LSD que podría dejar obsoletos a los antidepresivos

Resulta paradójico que un fármaco diseñado para aliviar la ansiedad severa se enfrente a un escollo mayúsculo precisamente por culpa de esa misma dolencia. El avance de las investigaciones sobre un nuevo compuesto en Estados Unidos choca con la dificultad de reclutar a pacientes para los ensayos clínicos, ya que su propia condición les genera una enorme reticencia a salir de casa. Se trata de un obstáculo casi paradójico que podría condicionar el futuro de una terapia prometedora.

De hecho, a este desafío logístico se suman los previsibles efectos del tratamiento, aunque el equipo investigador los ha calificado de asumibles. Durante los ensayos se detectaron episodios de alucinaciones, náuseas y dolor de cabeza, si bien fueron efectos secundarios leves o moderados en la mayoría de los casos. Los científicos comprobaron, además, que las náuseas podían mitigarse con algo tan sencillo como un desayuno ligero y medicación preventiva.

Por otro lado, la molécula en el centro de este estudio es el MM120, una versión farmacéutica del LSD, que podría convertirse en una potente herramienta contra el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). Una sola dosis de este compuesto ha ofrecido resultados muy esperanzadores en un estudio con cerca de 200 personas dirigido por la neurocientífica Jennifer Mitchell, de la Universidad de California en San Francisco, según la información recogida por Latest Science News -- ScienceDaily.

Y es que la enorme diferencia en los resultados frente a los fármacos tradicionales es lo que ha puesto al MM120 en el punto de mira. Mientras que medicamentos como Zoloft o Paxil apenas logran reducir los síntomas en 1,25 puntos en las escalas de medición de ansiedad, una única dosis del nuevo compuesto consiguió una reducción de hasta seis puntos sobre un total de 56, un avance de una envergadura considerable.

El abismo entre la ansiedad crónica y la esperanza psicodélica

En este sentido, la importancia de encontrar alternativas eficaces radica en la naturaleza de una patología que va más allá de la preocupación común. El Trastorno de Ansiedad Generalizada se define por un estado de angustia persistente y desmedido que interfiere de manera notable en la vida cotidiana y se manifiesta a menudo con síntomas físicos como tensión muscular, insomnio crónico o fuertes dolores de cabeza.

Asimismo, la clave de la eficacia de este fármaco parece residir en su capacidad para promover la neuroplasticidad y aumentar la comunicación entre regiones cerebrales, un mecanismo que abre nuevas vías para tratar un trastorno que, solo en Estados Unidos, afecta a uno de cada veinte adultos. La búsqueda de un alivio real para estos pacientes se convierte, por tanto, en una necesidad acuciante.