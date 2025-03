Descubren bajo las pirámides de Giza un complejo 10 veces más grande que las propias pirámides

Algunos lo clasifican como el hallazgo arqueológico del siglo. Otros no están convencidos del todo, pero sin duda se trata de unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Un equipo de científicos de Italia y Escocia afirma haber descubierto una vasta ciudad subterránea que se extiende a más de 2000 metros directamente debajo de las Pirámides de Giza, lo que las hace 10 veces más grandes que las propias pirámides.

La afirmación forma parte de una presentación que ha hecho un equipo liderado por Corrado Malanga, de la Universidad de Pisa y por Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde en Escocia, y se basa en una tecnología desarrollada por ambos científicos.

La nueva técnica de radar, conocida como SAR o Radar de Apertura Sintética, funciona combinando datos de radar satelital con pequeñas vibraciones de movimientos sísmicos naturales para construir imágenes en 3D de lo que yace bajo la superficie terrestre, sin necesidad de excavar físicamente. La tecnología se conoce desde 2022, cuando Marlanga y Biondi lo publicaron en Arxiv.

Gracias a esta tecnología se habrían detectado ocho estructuras verticales cilíndricas que se extienden a más de 640 metros por debajo de la pirámide y otras estructuras desconocidas a 1200 metros de profundidad.

