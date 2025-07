Encuentran una "navaja suiza" de 130.000 años, pero no la hizo nuestra especie

Un equipo de investigadores que trabaja en la cueva de Scaldina, un yacimiento arqueológico en el centro de Bélgica, ha sacado a la luz un antiguo utensilio. La importancia del hallazgo reside en que no fue creado por los primeros Homo sapiens, sino por los neandertales, y data de hace unos 130.000 años.

A pesar de la creciente evidencia en contra, a menudo se ha representado a los neandertales como menos evolucionados o capaces que el Homo sapiens. Este descubrimiento se suma a otros recientes que sugieren una complejidad cognitiva y habilidades prácticas considerables en esta especie extinta.

El utensilio en cuestión fue elaborado a partir de un hueso de animal. Los análisis han determinado que se trata de la tibia de un Panthera spelaea, conocido como león de las cavernas, una especie que habitó Europa hasta hace unos 13.000 años. El hueso presenta claras indicaciones de haber sido moldeado intencionadamente por los neandertales.

La 'navaja suiza' neandertal

El equipo de arqueólogos de la Universidad de Gante, en Bélgica, quedó intrigado por las múltiples marcas intencionadas grabadas en el hueso. Determinaron que la tibia presentaba cuatro herramientas distintas en una única pieza, además de signos de reutilización, según Popsci.

Los autores del estudio plantean la hipótesis de que algunas de estas herramientas se utilizaron inicialmente para tareas como el cincelado. Posteriormente, los artesanos neandertales rompieron el hueso y lo reutilizaron para fabricar herramientas de sílex, un proceso conocido como retoque.

La transformación intencionada de huesos de león en herramientas funcionales, tal como señalan los autores del estudio, pone de manifiesto las habilidades cognitivas de los neandertales, su capacidad de adaptación y su aprovechamiento de los recursos más allá de las necesidades inmediatas de supervivencia.

Más allá de su uso directo, la herramienta de hueso ayuda a contextualizar la relación de los neandertales con los leones de las cavernas, con los que coexistieron. Otros yacimientos arqueológicos han aportado pruebas de despellejamiento y despiece de leones, pero el hallazgo de Scaldina es el primero en el que se documenta una herramienta elaborada a partir de uno de sus huesos.

Las técnicas empleadas por los neandertales para elaborar esta multiusos de león son idénticas a las observadas en otros objetos encontrados en la misma cueva, incluyendo algunos fabricados a partir de huesos de oso. Debido a esto, los autores del estudio sugieren que no otorgaran significado simbólico particular a los leones –o, al menos, no más del que pudieran dar a los osos– y que los cazaran por motivos prácticos.

Los investigadores esperan continuar estudiando este hallazgo para intentar determinar usos adicionales que pudiera tener. Mientras tanto, la herramienta proporciona a otros equipos arqueológicos un ejemplo concreto que buscar en futuros trabajos de excavación en otros yacimientos.