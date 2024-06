Este temible depredador volaba hace 100 millones de años y no era un dinosaurio

Un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports/Springer Nature ha comunicado el hallazgo de un esqueleto de pterosaurio de 100 millones de años hallado en un yacimiento de Australia, concretamente en Queensland. Un reptil volador casi tan poco emparentado con los dinosaurios como lo están los cocodrilos, pero que compartía con ellos el cretácico. Y es que cada poco tiempo descubrimos nuevas especies y rara es la semana en que no se publica algún hallazgo novedoso. Vivimos en la era dorada de la paleontología.

En realidad, los restos fueron desenterrados en 2021 por Kevin Petersen, curador del museo Kronosaurus Korner, pero es frecuente que pase algún tiempo desde que se descubren unos restos hasta que se identifican. No es raro que pueda demorarse varios años el proceso porque, normalmente, en las campañas de excavación paleontológica se encuentran muchas piezas de interés y hay que procesarlas todas para, después, empezar a analizarlas una por una. En cualquier caso, ha sido este año cuando, definitivamente, los investigadores han logrado identificar los restos como una nueva especie de pterosaurio a la que han bautizado como Haliskia peterseni.

Algo totalmente nuevo

Incluso si fueras un verdadero aficionado de estos reptiles voladores, no sabrías ubicar bien a esta nueva especie porque, el género Haliskia, que hemos nombrado, también es una novedad. La especie no solo es única hasta la fecha, sino que pertenece a un género que no conocíamos y en el que, por ahora, solo se encuentra Haliskia peterseni. Fue la estudiante de doctorado Adele Pentland, de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Planetarias de Curtin quien identificó el espécimen y eso, por lo tanto, la hace codescubridora del nuevo género.

"Con una envergadura de aproximadamente 4,6 metros, haliskia habría sido un depredador temible hace alrededor de 100 millones de años, cuando gran parte del centro-oeste de Queensland estaba bajo el agua, cubierta por un vasto mar interior y ubicada globalmente en lo que hoy sería la costa sur de Victoria", dijo la Sra. Pentland. Esto significa que, probablemente, haliskia se alimentaba de peces, ya fuera pescando o robándole el alimento a otros pterosaurios menos corpulentos.

Un récord demasiado específico

En la nota de prensa también resaltan un récord y, en ella, indican que la cuidadosa preparación realizada por Adele Petersen ha proporcionado los restos del espécimen más completo de un pterosaurio descubierto en Australia hasta la fecha. Y, sin duda, la completitud de un fósil es algo muy valioso, pero no es tan reseñable que sea el más completo hallado en Australia. De hecho, contamos con un 22 por ciento de su esqueleto, el doble de completitud que el siguiente esqueleto de pterosaurio encontrado en Australia. Ahora bien… también es cierto que solo se han encontrado dos esqueletos de pterosaurio en este país.

Los investigadores enumeran los huesos que componen a haliskia: "las mandíbulas inferiores, la punta de la mandíbula superior, 43 dientes, vértebras, costillas, huesos de ambas alas, parte de una pierna y los finos huesos de la garganta. Esto último nos permite deducir haliskia poseía una poderosa lengua con la que se alimentaba de peces y cefalópodos, como los pulpos y los calamares, reforzando la idea de que era piscívoro.

El nuevo pterosaurio, Haliskia peterseni, ya está expuesto en la exhibición de Krosonaurus Korner, junto con otros insignes fósiles marinos, como el plesiosaurio Eromangasaurus, el ictiosaurio Platypterygius y el Kronosaurus queenslandicus (el reptil marino más grande conocido, con un cráneo de al menos 2,4 metros de largo).En palabras de Kevin Petersen, curador del museo y descubridor de los restos "Estoy emocionado de que mi descubrimiento sea una nueva especie, ya que mi pasión reside en ayudar a formar nuestro conocimiento moderno de las especies prehistóricas".

QUE NO TE LA CUELEN:

Los pterosaurios son reptiles voladores, no dinosaurios, del mismo modo que los ictiosaurios y los plesiosaurios son reptiles marinos. Todos ellos pertenecen a un grupo taxonómico conocido como “arcosaurios”, donde también podemos encontrar a las aves (que son dinosaurios) y a los cocodrilos. Porque, que fueran reptiles y que vivieran hace más de 65 millones de años no los convierte, automáticamente, en dinosaurios.

