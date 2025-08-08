Fallece Jim Lovell, el astronauta que comandó la misión Apollo 13

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de la legendaria misión lunar Apollo 13, ha fallecido a los 97 años. La Nasa ha confirmado su deceso, expresando un profundo pésame a su familia y destacando cómo su vida ha inspirado a millones de personas durante décadas.

Su trayectoria marca un hito en la historia de la exploración espacial, habiendo sido pionero en misiones que transformaron nuestra comprensión del universo. Lovell se convirtió en una figura histórica tras pilotar Apollo 8, la primera misión que ha realizado una órbita completa alrededor de la Luna. Este vuelo revolucionario, ejecutado en 1968, ha sentado las bases para futuras expediciones lunares, incluyendo el histórico alunizaje de Apollo 11.

La hazaña de Apollo 13

La misión Apollo 13, lanzada en abril de 1970, se convertiría en un símbolo de supervivencia y ingenio humano. Cuando un tanque de oxígeno ha explotado a bordo, poniendo en riesgo la vida de Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise, el equipo ha debido transformar el módulo lunar en un literal bote salvavidas para regresar a la Tierra.

Su extraordinaria maniobra, combinando precisión técnica y temple emocional, habría convertido lo que pudo ser una tragedia en un triunfo de la voluntad humana. La película Apollo 13, protagonizada por Tom Hanks, inmortalizaría esta increíble historia, llevando su legado a generaciones posteriores.

La comunidad espacial y científica ha recordado a Lovell no solo como un astronauta excepcional, sino como un símbolo de resiliencia. Sus compañeros y funcionarios de la Nasa lo han descrito como un verdadero pionero que enfrentó lo impensable con coraje inquebrantable.