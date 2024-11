Las matemáticas nos dicen qué día de la semana se acabará el planeta

Mientras el informe científico de Von Foerster señala que el 13 de noviembre de 2026 el planeta colapsaría por la sobrepoblación y Stephen Hawking nos da unos 600 años más de vida, las matemáticas son algo más precisas en lo que a pronósticos y predicciones se refieren. De hecho, lo más probable es que la vida en nuestro planeta se acabe cuando el Sol extinga su combustible y se “apague” con una explosión que nos lleve por delante. Algo que ocurrirá en 5.000 millones de años.

Con una fecha tan dilatada es imposible no solo saber si algo ocurrirá antes (meteorito, conflicto nuclear, virus…) sino saber qué día de la semana se producirá. Aun así, vamos a jugar con las matemáticas.

La idea es ver qué día de la semana es más peligroso. Para ello podemos utilizar como fuente de datos los informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La base de datos Wonder de los CDC contiene información sobre todas las muertes desde 1999 hasta 2014. La información no solo se divide por causa de la muerte, desde delitos violentos hasta sobredosis, pasando por los sospechosos habituales: cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares o suicidios.

El día de la semana con más muertes resulta ser el sábado. Tanto si sumamos todas las causas como, extrañamente, si se evalúan las 10 principales causas de muerte de forma individual. Para agregar más argumentos a situar la extinción humana en un sábado, este día se incrementaban las muertes casi un 10% en todos los apartados, lo que muestra una diferencia significativa.

Por ejemplo, las muertes por accidentes de tráfico se produjo los sábados (42.332), seguidos de los domingos (39.943) y, a continuación, los viernes (36.167).

Las muertes por armas de fuego también alcanzaron su punto máximo los fines de semana, aumentando de entre 23.000 y 25.000 en total en los diferentes días de la semana a más de 31.000 muertes durante los sábados y domingos del período de estudio.

En una escala mucho menor, el mayor número de muertes por "contacto con una planta o un animal venenoso" (ese es el término oficial) también se produjo los sábados.

Obviamente, las probabilidades que se produzca el temido estallido solar en un sábado son irrelevantes. Esto no ocurrirá de un día para otro: mucho antes, dentro de unos mil millones de años, la radiación solar será tal que la vida en nuestro planeta será imposible… Al igual que determinar lo que es y no es un día, teniendo en cuenta que nuestra estrella ocupará casi todo nuestro horizonte debido al aumento de su tamaño y la noche y el día no se distinguirán prácticamente. Así, en ese momento, si es sábado o jueves, no importará mucho. Y lo más probable, en términos estadísticos, matemáticos y realistas, es que no estemos aquí para verlo. Porque, pese a las estadísticas, correlación no siempre implica causalidad.