La NASA desvela que un asteroide con forma de cacahuete y potencialmente peligroso se ha acercado a la Tierra

El asteroide 1997 QK1 con forma de cacahuete se ha acercado más a la Tierra este agosto de lo que lo ha hecho en los últimos 350 años.

El radar Goldstone Solar System Radar del Deep Space Network logró el pasado 21 de agosto una serie de 28 fotografías en las que se muestran al asteroide alargado y con forma de cacahuete como un objeto cercano a nuestro planeta.

Según ha informado la NASA, el asteroide 1997 QK1 tiene unos 200 metros de largo y realiza una rotación cada 4,8 horas.

Asteroide con forma de cacahuete NASA

Su paso más cerca de nuestro planeta se produjo el día antes de que se hicieran estas observaciones a una distancia de unos 3 millones de kilómetros, es decir unas ocho veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Sobrevuelo más cercano a la Tierra en más de 350 años.

Gracias a estas observaciones se ha podido conocer mejor cómo es el asteroide y revelan algunas de sus características, como que el objeto tiene dos lóbulos redondeados conectados, con un lóbulo del doble del tamaño del otro. Ambos lóbulos parecen tener concavidades que son de decenas de metros de profundidad.

El asteroide 1997 QK1 es probablemente una "binaria de contacto", uno de los docenas de tales objetos fotografiados por Goldstone. Al menos el 15% de los asteroides cercanos a la Tierra que miden más 200 metros tienen una forma binaria de contacto.

El asteroide está clasificado como potencialmente peligroso, pero no representa una amenaza real para la Tierra en un futuro previsible. Gracias a estas mediciones se han reducido en gran medida las incertidumbres sobre la distancia del asteroide a la Tierra y su movimiento futuro durante muchas décadas.