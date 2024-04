El oro de los locos español podría revalorizarse y ayudarnos a frenar el cambio climático

Para la mayoría de las personas las piedras son solo piedras, pero para quien las conoce son rocas, minerales y, por supuesto, los materiales con los que hemos forjado nuestro pasado y que todavía prometen revolucionar nuestro futuro. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX tuvo lugar la fiebre del oro y, algunos buscadores con más motivación que conocimientos malgastaron sus días y sus fuerzas extrayendo pirita, un mineral dorado, pero sin el mejor valor. Por eso fue bautizado como “oro de los locos”. Sin embargo, contra todo pronóstico, un nuevo comunicado de la Unión de Geociencias Europea en su Asamblea General de 2024 sugiere que las tornas podrían cambiar enriqueciendo a España y ayudándonos a todos, porque... ¿Y si la pirita pudiera frenar el cambio climático?

Si este estudio está en lo cierto y se confirman los mejores pronósticos, este descubrimiento podría ser especialmente relevante para España, ya que en nuestro país contamos con uno de los tres yacimientos más grandes del mundo. Los principales se encuentran en Canadá y Australia, y el nuestro es una franja de 150 kilómetros que se extiende, principalmente, entre Sevilla y Huelva. Se calcula que, en sus principales minas, como son Río Tinto, Tharsis, Sotiel-Migollas, y Aznalcollar, hay unos 1.700 millones de toneladas de sulfuros. En caso de que podamos extraer litio de manera eficiente a partir de las piritas halladas en estas minas, España podría jugar un papel clave en el desarrollo de tecnologías de energía renovable y baterías más eficientes que nos ayuden a luchar contra el cambio climático.

Un material estratégico

El litio es un mineral que hace años pasaba un poco sin pena ni gloria para la población general. Los químicos lo conocían bien por su altísima reactividad que, por ejemplo, lo hace muy explosivo en contacto con el agua. Puede que, tal vez, nos sonara si conocíamos a algún paciente con trastorno bipolar, ya que el carbonato de litio lleva tiempo utilizándose como un moderador del ánimo y, de hecho, cuenta con uno de los porcentajes de éxito más altos de la psicofarmacología.

Sin embargo, en las últimas décadas ha pasado a ser un material especialmente cotizado para la fabricación tecnología que usamos en nuestro día a día, como las famosas baterías de iones de litio. Baterías que, cuanto más eficientes sea, más energía nos permitirán ahorrar y que, aparte de estar en nuestros teléfonos o nuestros ordenadores, son las estructuras en las que los coches eléctricos almacenan la electricidad. Tecnologías estrechamente relacionadas con nuestra gestión energética y, por lo tanto, importantes para enfrentarnos a la crisis climática que vivimos. De hecho, ahora mismo son la principal opción para almacenar la energía eólica y solar antes de inyectarla en la red eléctrica y, por lo tanto, una tecnología indispensable para la viabilidad de un mix energético con alta presencia de renovables.

El problema

Por desgracia, el litio no es un recurso renovable, y sus fuentes se van agotando o, al menos, las fuentes donde su extracción resulta rentable. Por eso, un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Virginia Occidental está buscando nuevas maneras de obtener litio que no impliquen la apertura de nuevas minas. Por ejemplo, una de las líneas que están explorando es el aprovechamiento de operaciones industriales previas. Dicho con otras palabras: el uso de material de deshecho de las minas o recortes de perforación. Y así es como la pirita ha despertado la atención de estos investigadores. En concreto, 15 muestras de roca sedimentaria del Devónico medio de la cuenca de los Apalaches en los Estados Unidos.

Normalmente el litio a encontramos en pegmatitas y las arcillas volcánicas, así que los investigadores no comprenden del todo a qué se debe la abundante presencia de litio en estos yacimientos de pirita, concretamente en lulitas, que son rocas sedimentarias de grano fino. En palabras del investigador principal, Bhattacharya: "Estoy tratando de entender cómo el litio y la pirita podrían estar asociados entre sí". No sabemos si estas piritas ricas en azufre son un caso muy particular o si podríamos extrapolar los resultados más allá de las muestras del sitio de estudio actual. Sea como fuera, estos resultados despertarán la atención de la comunidad de investigadores y de la industria; puede que así, pronto tengamos más información al respecto

QUE NO TE LA CUELEN:

Este estudio, por ahora, no tiene demasiada relevancia, y seguirá sin tenerla hasta que se publique en una revista que haya comprobado la calidad de la investigación y que someta los datos al ojo crítico de expertos independientes. Sin embargo, es un anuncio interesante y todavía nos queda mucho que descubrir en este campo, aunque parezca que las rocas son solo rocas y que no quedan vueltas que darle.

