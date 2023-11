¡Paren las rotativas! Los genitales de estos insectos tienen forma de abrebotellas

La naturaleza nunca defrauda con los métodos para asegurar la reproducción de sus miembros. Tanto es así que, en entomología -el estudio de los insectos- es una práctica común y necesaria describir los genitales a la hora de describir una nueva especie, ya que estos órganos tienen formas muy variopintas. En este caso, investigadores de la Universidad de Copenhague han observado que la singular forma de los genitales de una especie de insecto conocida como Loncovilius recuerda a un abrebotellas. Esta fisionomía tan peculiar asegura que el macho solo se pueda reproducir con hembras de su especie.

La nueva especie de Loncovilius carlsbergi junto a un diagrama de sus genitales José L Reyes-Hernández et al. Universidad de Copenhague

Una especie de museo

Los Loncovilius son un género de escarabajo que recuerda a las “tijeretas” o “cortapichas” que se pueden encontrar en España. Tienen un cuerpo alargado con seis patas y dos antenas al frente que sirven como sensores. En la zona posterior también se pueden encontrar otras dos antenas recubiertas de pelos fibrosos que también les sirven para detectar movimientos que ocurran a su alrededor. La especie más reconocible del género es Loncovilus edwardsianus y hasta ahora, era una de las únicas cuatro conocidas.

Pero los investigadores de la Universidad de Copenhague han descubierto 6 especies más entre las colecciones del Museo de Historia Natural de Dinamarca. Este museo fue creado en 2004 y alberga más de 5 millones de especímenes de animales entre las diferentes colecciones que fueron cedidas de otros museos y coleccionistas privados. De los 5 millones de especímenes, al menos 100.000 corresponden a especies únicas, y cientos, o miles de especies desconocidas más podrían estar ocultas o incorrectamente clasificadas. Por ello, el museo ha centrado sus esfuerzos en re-identificar todos los insectos y animales que contiene.

Según explica Josh Jenkins Shaw, entomólogo que ha participado en el estudio, Se calcula que hasta el 85% de todas las especies de la Tierra siguen sin estar formalmente nombradas y descritas. Por tanto, un número considerable de especies se extingue sin haber sido nunca nombradas o reconocidas por la ciencia y, en consecuencia, por la humanidad en su conjunto. Por tanto, proporcionar un nombre taxonómico a una especie es importante porque la conservación de la naturaleza depende del conocimiento de las especies en zonas concretas. Sin esa descripción, las especies suelen quedar al margen de los esfuerzos de conservación.

Loncovilius de Los Andes

Las 6 nuevas especies provienen de la región andina meridional y han sido nombradas como: Loncovilius barclayi, L.cantharoides, L.hammondi, L.impunctus, L.variabilis y una con el curioso nombre Loncovilius carlsbergi. La elección del nombre no es baladí, ya que esta última es la especie cuyos genitales presentan forma de abrebotellas y, por tanto, la han relacionado para siempre con la conocida marca de cervezas.

Los científicos todavía no están seguros del proceso mediante el cual la naturaleza ha esculpido una forma tan peculiar en los genitales del insecto. Pero sospechan de las presiones evolutivas para asegurar que los machos de la especie únicamente puedan reproducirse con hembras de la misma especie y así aseguren una descendencia fértil. Aunque sin duda, lo que sí que han podido remarcar con este estudio es la utilidad de analizar la fisionomía de estas zonas para poder distinguir entre especies muy similares en su apariencia externa.

Cómo les afecta el cambio climático

Se cree que los Loncovilius cumplen un papel importante en la región andina, ya que suelen vivir entre las flores de las plantas de la región. Por ello se piensa que actúan como polinizadores. Sin embargo, todavía se conoce poco sobre este género, y podrían aparecer otras especies con otros nichos, cumpliendo roles completamente distintos. Los investigadores están preocupados por el futuro de estas especies y otras que quedan por descubrir.

Según cuenta José L. Reyes Hernández, autor principal del estudio, al menos 3 de las especies se encuentran en riesgo debido al cambio climático. El hábitat de estas especies podría verse reducido hasta menos de la mitad para el año 2060 y afectar no solo a esta, si no a otros muchos grupos de insectos y animales de la región. Se estima que unas 150 especies desaparecen del planeta cada día y la mayoría de ellas no han sido identificadas.

Abre tu bebida con los genitales de un insecto

Como estrategia de concienciación los investigadores han creado un abrebotellas de acero inoxidable con la forma de los genitales de L. carlsbergi. Todavía no se encuentra en producción, pero puede que dentro de poco podamos abrir botellines empleando este curioso aparato que, por otra parte, parece un abrebotellas de los de “toda la vida”. Mediante esta maniobra esperan que, además de generar sorpresa o risa, la población sea consciente de que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad es la disminución del número y de las especies de insectos.

Representación de un abridor de botellas esbozado a partir de los genitales de L. Carlsberg Mads Krabbe Sørensen Universidad de Copenhage

QUE NO TE LA CUELEN:

Aunque dos insectos se parezcan externamente no quiere decir que estén emparentados evolutivamente. La evolución convergente es el proceso por el cual se crean estructuras o formas similares en dos organismos distintos para responder ante una presión del ambiente, como un depredador.

