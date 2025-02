¿Qué probabilidad hay de que el "meteorito 2032" caiga sobre España?

Durante los últimos días, todas y cada una de las organizaciones que se dedican a investigar los secretos del espacio han centrado el foco de su actividad en el estudio de las probabilidades de impacto en la Tierra del asteroide 2024 YR4, también conocido como “meteorito 2032”. Este último pseudónimo lo recibe con motivo de la fecha que se ha planteado de manera unánime entre todos los científicos. Para llegar a este día hemos de esperar más de 7 años, hasta el 22 de diciembre de 2032. Es por eso que, la antelación con la que contamos nos anticipa unas posibles modificaciones tanto en la trayectoria como en el tamaño, solo el tiempo lo dirá.

Asimismo, a esta disyuntiva se le une la problemática de su supervisión. A partir del mes de abril de este curso, el asteroide no podrá ser localizado desde la superficie terrestre, por lo que, esta función se trasladará al telescopio espacial James Webb, un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países y controlado por tres entes: la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Canadiense y la NASA. En este contexto, mientras que la NASA, en su última revisión, subió las probabilidades de impacto del asteroide en un 0,2%, dando un producto total de 2,4%, la ESA ha diagnosticado una bajada de probabilidades en los datos ofrecidos el pasado lunes. La aproximación ha bajado hasta el 2%.

No obstante, la ONU no le quita el ojo a este objeto espacial, pues su objetivo es reducir dichos porcentaje a una cantidad que no sobrepase la unidad para así desactivar el Protocolo de Seguridad Planetaria. Por tanto, su evolución determinará el destino que le espera, que nos espera. Por el momento, en tanto que esperamos con incertidumbre, las instituciones han declarado las áreas que más riesgo de impacto corren. Estos territorios abarcan tres continentes y varios océanos. Al mismo tiempo, la magnitud de la implosión en términos geográficos ha sido determinada.

¿Cuáles son las zonas en peligro de impacto del asteroide 2024 YR4?

En la superficie donde abunda el agua, el océano Pacífico oriental, el océano Atlántico y el Mar Arábigo, en este suelo, la colisión podría generar fenómenos medioambientales como tsunamis y grandes olas, aunque todo depende de la localización del choque. Volviendo a la cobertura terrestre, tanto en África accidental como central, las zonas que más peligro corren son Camerún, Nigeria y la República Democrática del Congo. Por otra parte, en el norte de Sudamérica países como Venezuela, Ecuador y Colombia.

Por último, en el sur de Asia, las áreas con más papeletas se encuentran situadas en India y Bangladés, pero, por el contrario, si se produce una pequeña variación en la trayectoría, otros territorios de este continente también podían ser arrasados por el 2024 YR4. En un principio, Europa se encuentra alejada de estas primeras estimaciones y, a pesar de que todo apunta a que las posibilidades de impacto son cada vez menores, es importante no desviar la atención del recorrido que este objeto siga con el pasar de los años.

¿Qué probabilidad hay de que el "meteorito 2032" cayera en España?

La verdad es que el escenario en el que el meteorito 2032 cambiará su trayectoria para poner rumbo a la Península cuenta con un porcentaje realmente bajo, casi ínfimo. Los expertos abogan por mantener la calma. Pero, si nos adentramos en este hipotético caso, el golpe del meteoro en tierras españolas provocaría una onda expansiva que abarcaría decenas de kilómetros a la redonda. Sus consecuencias se materializan en incendios masivos y el impulso de catástrofes naturales como tsunamis o, incluso, seísmos.