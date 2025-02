El mapa de riesgo del asteroide 2024 YR4: ¿Europa se encuentra en peligro de impacto?

La posible llegada del asteroide 2024 YR4 a suelo terrestre es un tema candente que se encuentra en boca de todos. No es para menos pues la mayoría de organizaciones que se encargan de estudiar los entresijos del espacio han activado las alertas. En primera instancia, la Agencia Estatal Europea ya fijó su porcentaje en una media constante. Del mismo modo sucedió con la NASA, que tras su avistamiento ubico las posibilidades en un 1% y en su último estudio de investigación la cifra ascendió a los 2,4%. Si bien todavía no es considerado como un gran peligro, las instituciones no le pierden la vista.

Dentro del calendario que ha seguido este objeto espacial, el 27 de diciembre es la fecha en la que se avistó por primera vez en la localidad de Chile, y el 31 del mismo mes fue incluido en la lista Sentry, que se encarga del sistema automatizado de seguimiento de impactos de asteroides contra el planeta Tierra. En comparación con otros asteroides, el que hoy nos concierne cuenta con un tamaño aproximado de entre cuarenta y noventa metros de diámetro total. Aunque cabe destacar que, de aquí a unos años, sus características físicas podrían variar en su travesía por el cosmos.

Cabe destacar que, a falta de siete años para su posible impacto, su trayectoria se podría ver modificada, tanto por el impacto de otras rocas espaciales como por la adhesión de un mayor volumen. Además, en caso de que entrará en contacto con la atmósfera, el contacto con la capa que recubre a nuestro planeta también podría tener efectos de variación en sus capacidades morfológicas. Es por eso que solo el tiempo dictaminará la verdad en torno a este acontecimiento. Sin embargo, las estimaciones que se presenta a fecha 11 de febrero de 2025 son las siguientes.

La hoja de ruta del asteroide 2024 YR4

Es importante recalcar que en un principio, la magnitud de este asteroide no es tan grave como puede parecer, por lo que, su impacto en la superficie no tendría grandes consecuencias a nivel global, pero sí en el ámbito regional. Por tanto, las precauciones se deberán tomare en las zonas con más peligro. En este contexto, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) ha sido la encargada de estimar las áreas donde el peligro de impacto de meteorito es más grave, aunque la distancia entre los puntos clave es muy pronunciada, hay tres continentes involucrados.

En la hipotética situación de que las posibilidades aumenten, tal y como son las características del 2024 YR4 en la actualidad, las regiones con mayor riesgo son, por un lado, el Océano Pacífico oriental y el Océano Atlántico, en las zonas donde abunda el agua, aunque también podría entrar el Mar Arábigo en la ecuación. Por otra parte, en los territorios continentales, el Norte de Sudamérica es uno de los principales candidatos, el Sur de Asia, otra de las tierras más señaladas y África cuenta con posibilidades aunque su acotación no ha sido tan determinada como en el resto. Por tanto, la posibilidad de que caiga en Europa es ínfima.

La fecha definitiva del impacto en la tierra

Todo apunta a que la fecha de impacto estimada para aterrizar en la tierra es el 22 de diciembre de 2032, una aproximación muy específica. En este momento la supervisión del 2024 YR4 se está llevando a cabo desde la superficie terrestre. Es por eso que cada organización realiza sus propios estudios estadísticos. No obstante, cuando llegue el mes de abril en este año, el ejercicio de investigación se trasladará al telescopio espacial James Webb. No será hasta 2028 cuando el asteroide volverá a ser visible desde la Tierra. La incertidumbre es contenida pero no se dejará de lado.