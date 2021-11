Buscamos la mejor freidora de aire en oferta: estas son las webs donde comprarlas más baratas

Ocio

Hace apenas unos años, usar la freidora sin aceite era una quimera. Hace solo unos meses, una rareza a precios no muy competitivos. Pero en un tiempo récord la freidora de aire se ha convertido en el electrodoméstico imprescindible en las cocinas españolas, con cada vez más modelos, precios, potencias y fabricantes. ¿Aún no la has probado? Bienvenidos a la comida sana.

La sección De Compras de larazon.es ha repasado las tiendas online especializadas en busca de la mejor freidora de aire del mercado, atendiendo a las opiniones de los clientes, el precio y las prestaciones de los aparatos. Esta es nuestra selección para que facilitarte la decisión final.

Empezamos por las mejores freidoras de aire baratas, y lo hacemos por las que cuestan menos de 100 euros. La freidora sin aceite más barata que recomendamos es esta de Cecotec, fabricante líder en electrodomésticos, que hemos encontrado en Oferta Top (y por tanto con una duración limitada) en Amazon por solo 63,90 euros, 16 menos que su precio habitual. Si cuando accedas al producto ha caducado la oferta, la tienes también en El Corte Inglés por 74 euros.

La mejor freidora barata FOTO: Amazon

Es un modelo básico que cumple a la perfección con lo que se le pide. Permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo resultados más sanos, y su recipiente de 2,5 L de capacidad permite cocinar grandes cantidades de alimentos. Tanto el cestillo como la rejilla poseen un recubrimiento antiadherente y son aptos para el lavavajillas. Tiene 1.400 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos.

Freidora de aire grande en oferta FOTO: FNAC

Si buscas una freidora sin aire grande, en la FNAC hemos encontrado esta súper oferta que termina este viernes: ¡49 euros de descuento! La innovadora freidora de aire digital XXL de Princess combina aire caliente y circulante con la temperatura de cocinado perfecta para que puedas usarla para freír, hornear, asar, rostir comidas rápidas y saludables.

Aparte de las 8 configuraciones preprogramadas, también puede ajustar la temperatura manualmente entre 80 °C y 200 °C para obtener un resultado perfecto. Esto facilita la preparación de panecillos, albóndigas y quiches en la freidora. Además, la tecnología de aire de alta velocidad permite que los ingredientes se preparen usando solo aire caliente con el fin de lograr un nuevo enfoque de la cocina rápida.

La promoción de la FNAC la hace mucho más recomendable.

Rebajas en freidoras baratas sin aceite FOTO: FNAC

La última súper oferta en freidoras sin aceite baratas la hemos encontrado también en la FNAC. Este modelo fabricado por Crunchy tiene una capacidad de 1,5 litros en su interior, lo que permite freír raciones para 2-3 personas de forma rápida y eficaz. Además, su cestillo es completamente antiadherente y totalmente compatible con cualquier lavavajillas. Ideal para un lavado rápido y eficiente.

Dispone de un motor AC de 1230 W. lo que te permitirá poner tus frituras sanas de hasta 200ºC sin ningún tipo de problema. Es un producto BPA free, totalmente libre de BPA y cualquier otro químico industrial perjudicial para la salud. Eco-friendly. Made in respect. Mientras dure la oferta, está 10 euros más barato que en Amazon.

Ofertas en freidoras de aire sin aceite en El Corte Inglés FOTO: El Corte Inglés

Vamos con nuestras sugerencias en ofertas de freidoras sin aceite de gama media. La más interesante en la web de El Corte Inglés es esta con un 21% de descuento. La freidora sin aceite de aire caliente Cook Organics PRIXTON tiene una capacidad de 6 litros e integra una pantalla LED táctil intuitiva para acceder a todas las funciones. El tiempo es ajustable de 0 a 60 minutos, y la temperatura de 60 º a 200 º. Posee 6 programas predeterminados para patatas frita congeladas, patatas fritas caseras, muslos de pollos, pollo, pescado y carne.

Tiene 4 funciones: precalentar, recalentar, mantener caliente y descongelar. Potencia: 1700 W.

La mejor oferta en freidoras de aire FOTO: Amazon

La mejor oferta en freidoras sin aceite es además la recomendación de Amazon para esta semana: ¡72 euros de ahorro en un modelo que ha arrasado entre los clientes! La sorpresa está en que la Innsky IS-AF002 no solo es una freidora de aire caliente, sino también una parrilla, un deshidratador de frutas, un horno para pizzas y un horno. Con un amplio rango de temperatura de 80 ℃ a 200 ℃, puede asar, hornear, asar y deshidratar con esta máquina. La capacidad extra grande de 10 litros de freidora con 2 platos puede preparar deliciosos alimentos bajos en grasa para más miembros de la familia. ¡Muy recomendable!

La mejor freidora sin aceite de Lidl, de su marca Silver Crest FOTO: Lidl

Otro lugar en el que es imprescindible buscar si quieres comprar una freidora sin aceite es la web de Lidl. En esta ocasión, el producto más prometedor es esta freidora de aire caliente 9 en 1, de 1800 W de potencia, para freír, asar en parrilla giratoria, dorar, hornear, gratinar, tostar, calentar, cocer y deshidratar alimentos en un solo aparato.

Cuesta 99,99 euros, está fabricada por Silver Crest, la exitosa marca de Lidl, tiene capacidad para 10 litros y viene muy completa con 3 bandejas de rejilla para hornear y deshidratar (1 plana, 2 hondas), 1 bandeja de horno, 1 parrilla giratoria, 1 cestillo giratorio redondo, 1 set de kebab (contiene 8 pinchitos pequeños) y 1 mango.

Su llegada a la web de Lidl es inminente, pero si cuando consultes esta información no está aún activa merece la pena guardarla en la cesta de deseos porque es muy probable que, cuando salga a la venta, vuele. Por cierto, no está rebajada. Ni falta que hace

Freidora grande en oferta FOTO: Amazon

Vamos a terminar con una propuesta de freidora de alta gama y gran capacidad en oferta y con buenas opiniones de los clientes. Se trata de la Ninja Foodi MAX, fabricada por 6 funciones de cocción: freidora de aire, hornear, asar, recalentar, deshidratar y parrilla. Viene con un sistema Smart Cook: la sonda digital de cocción avisa cuando los alimentos están en el punto de cocción deseado. Incluye olla de 3.8 l. Estos días con 50 euros de ahorro.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)