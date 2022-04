5 robot limpiacristales de Amazon con precios inferiores a 150 euros

No nos engañemos: a veces no tenemos ningunas ganas de iniciar la limpieza de los cristales de la casa. Estamos viendo una peli, o viendo las noticias, acabamos de quedar y tenemos que salir de casa. ¡No hay tiempo para limpiar los cristales! Si esta situación es algo que has vivido, piensa que existen unos aparatos que limpian los cristales por ti: son los robot limpiacristales

No tendrás que hacer esfuerzo, ni desmontar los marcos de las ventanas. No tendrás que hacer difíciles y acrobáticos movimientos de estiramiento para llegar hasta los rincones más recónditos de la ventana. Simplemente deja a estas expertas máquinas que hagan su trabajo.

O piensa que los acabas de limpiar. Y ahí está tu hijo o hija pequeño pasando sus manos llenas de “dulce” chocolate por la ventana, extendiéndolo para ver lo bonito que queda en el cristal. O puede resultar también que nada más limpiarlos una amenazante tormenta hace su presencia.

Ahorrarás en tranquilidad, no tendrás que hacer nervios ni equilibrios y estos magníficos robots llegarán a los puntos a los que tú no puedes llegar. La mayoría seleccionan el mejor itinerario para emprender y acabar la limpieza.

El robot limpiacristales trabaja gracias a una bomba de succión potente que sostiene el aparato adherido a la ventana hasta que acaba la acción de limpieza.

Hoy te ofrecemos una selección de 5 robots, con precios menores a 150 euros cada uno. Te los detallamos a continuación.

Robot limpiacristales Cecotec Conga WinDroid 870 Connected. iTechWin 4.0

Navegación inteligente, detecta los límites de la ventana, App Control, sistema de seguridad, 4 modos de limpieza

Este robot cuenta con iTech Win 4.0: navegación inteligente, calcula la ruta idónea, detecta los límites de la ventana y limpia por completo la supeficie

Potente bomba de succión y mando de control remoto para un control manual del robot

Limpia todo tipo de superficies: cristales, superficies lisas y ventanas inteiores o exteriores, azulejos Posee 4 programas de limpieza automáticos

3 Security System que evita caías, alimentación ininterrumpida y cuerda de seguridad superresistente

El robot indica y para de forma automática al finalizar la limpieza

Es eco-friendly: paños de limpieza de microfibra de alta calidad y reutilizables

CREATE / WIPEBOT / Robot Limpiacristales Automático Negro

Modos de limpieza, sensores reconocimiento de superficies, triple sistema de seguridad, mando

Este robot puede conseguir limpiar 1 metro2 de cristal en tan solo 4 minutos, recorriendo en zigzag los ventanales

Mando a distancia para controlar el robot mientras limpias las ventanas más inaccesibles

Cable de seguridad de 6m para cubrir sin problemas grandes superficies

Batería de respaldo de 30 mintuos que asegura la adhesión a la superficie

Incluye 12 mopas diseñadas para acoplar perfectamente al robot limpiacristales Wipobot, que son lavables y reutilizables

Cecotec Robot Limpiacristales Conga WinDroid 880 SprayWater Connected. 3 en 1

Navegación inteligente, control App, 4 programas, cable 5,5m, sistema de seguridad

Máquina que calcula la ruta, se detiene en los límites de la superifice y limpia en profundidad gracias al spray líquido que pulveriza cada 3 segundos.

Cuenta con app, así que puedes controlar su recorrido y el spray

4 programas de limpieza a escoger

Triple sistema de seguridad con alimentación ininterrupida, algoritmo de control anticaída y cuerda de seguridad superresistente

Pulverización y secado de forma inteligente

Joyhoop Robot Limpiacristales

3 modos de limpieza, inteligente detección de bordes, limpiacristales magnético para tragaluz y ventana sin marco

El robot no se caerá durante un corte de energía y mostrará la luz indicadora roja, manteniendo el estado de absorción

98% de cobertura de limpieza y puede limpiar con el control de modo manual mejor las esquinas

Aplicable a ventana sin marco: detecta los marcos de las ventanas

Método de sistemas sin rastros, limpiando en 2 fases, primero con las almohadillas secas y después rociándolas 4 o 5 veces con agua o limpiacristales

Protección de seguridad múltiple: Calcula la ruta y se detiene tras completar la limpieza

Cuerda de seguridad de alta resistencia de 4,5 metros

PRIXTON Windows Cleaner Spire BT200

Robot Limpiacristales Automático con Programas de Limpieza Inteligentes, Limpiador de Ventanas con Control Remoto Desde Mando o móvil (Reacondicionado)

