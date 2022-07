Este verano luce una manicura o pedicura de sirena con las lacas de uñas veganas Be Green

Con la llegada del verano el colorido estival, inspirado en el sol y el mar, también inunda el maquillaje y cómo no... ¡las uñas!. Azules, verdes, aguamarinas... la firma francesa Vitry, experta en manicura y pedicura desde 1795 (que ha lanzado su gama de lacas de uñas BE GREEN, disponible en 120 colores) , cuenta con una amplia gama de estos tonos tan veraniegos que harán que luzcas una mani-pedi de sirena allá por donde pases. Vitry es la única firma de venta en farmacias y parafarmacias con una variedad de colores tan amplia, fabricadas en Francia y, en el caso de la colección BE GREEN, compuestas de hasta un 84% de ingredientes BIO y hasta un 74% de origen natural.

Lacas de uñas veganas Be Green FOTO: Vitry

Una fórmula 100% vegana y respetuosa con la fisiología de la uña

La avanzada fórmula de las lacas de uñas BE GREEN incluyen disolventes vegetales elaborados a partir de materiales renovables y de origen natural, como el maíz, la yuca, el algodón o la caña de azúcar. Además, también contiene la innovadora fórmula permeable OXYGENE, exclusiva de Vitry. Esta tecnología respeta la fisiología natural de la uña y la deja respirar para que esté más sana y resistente, a la vez que asegura la intensidad del color, el brillo, la fijación y el secado. Asimismo, contiene fitocoral, más conocido como “el polvo de los océanos”, un ingrediente activo a base de biocerámica, que permite que la uña sea aún más resistente y fuerte. Este ingrediente activo aporta calcio al corazón de la uña. También incluye ingredientes como el hierro, el zinc y el magnesio, una asociación que aporta fuerza y resistencia. Asimismo, está libre de 13 ingredientes nocivos para la salud y el planeta, como son el formaldehído, el ftalatode dibutilo, el alcanfor, el níquel o el tolueno, así como ingredientes de origen animal.

El formato en el que se venden estas lacas de uñas es de 6 ml, muy práctico y con un tamaño perfecto para evitar que se seque y llevarlo a cualquier lado, y su precio es de 6,50 €. Disponible en 120 colores y con un pincel de punta redondeada extraplana que se adapta perfectamente a la uña. Conseguirás unas uñas más fuertes e irás siempre a la última moda.