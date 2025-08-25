Los 6 mejores chollos de hoy, lunes 25 de agosto, en Amazon: hasta un 82% de descuento en Levi's, Adidas y más

Los lunes pueden hacerse cuesta arriba, pero Amazon tiene la fórmula perfecta para arrancar con energía: grandes descuentos en marcas como Levi’s, Adidas, Pepe Jeans y Jack & Jones, además de unos auriculares inalámbricos rebajados al mínimo histórico. Una selección variada de productos para renovar armario, entrenar con comodidad o disfrutar de la mejor música por menos de lo que imaginas.

Pepe Jeans Eggo N camiseta para hombre por solo 10,99 €

Pepe Jeans Eggo N Camiseta Amazon Amazon

Una camiseta básica, cómoda y versátil, que demuestra que menos es más. Perfecta para combinar con unos jeans o unas bermudas, este modelo de Pepe Jeans se convierte en un imprescindible de armario gracias a su diseño minimalista y su corte favorecedor. Su precio original superaba los 29 €, pero hoy puedes llevártela por solo 10,99 €, lo que supone un 63% de descuento.

Adidas Runfalcon 5, las zapatillas que necesitas para correr o entrenar

Adidas Runfalcon 5 Amazon Amazon

Diseñadas para quienes buscan comodidad y estabilidad, las Adidas Runfalcon 5 son perfectas tanto para entrenamientos como para paseos largos. Su amortiguación ligera y su suela con gran tracción ofrecen un rendimiento fiable en el día a día. Su precio habitual ronda los 45 €, pero hoy puedes encontrarlas en Amazon por 29,99 €, un 33% menos.

Pack de 5 calzoncillos Jack & Jones: calidad y comodidad en ropa interior

Pack de 5 calzoncillos Jack & Jones Amazon Amazon

La ropa interior también merece una actualización, y este pack de 5 bóxers Jack & Jones es una apuesta segura. Confeccionados en algodón elástico, ofrecen un ajuste perfecto y comodidad durante todo el día. Su precio baja del entorno de los 29 € a 24,64 €, con un 15% de descuento.

Levi's 725 High Rise Bootcut: el vaquero que estiliza y nunca pasa de moda

Levi's 725 High Rise Bootcut Amazon Amazon

El corte bootcut vuelve a estar en tendencia, y Levi’s lo perfecciona con su modelo 725 High Rise. Favorece la figura gracias a su talle alto y a su corte ligeramente acampanado en el bajo. Una prenda versátil que combina con botas, zapatillas o tacones y que ahora pasa de costar más de 120 € a solo 62,91 €, con un 48% de descuento.

Auriculares inalámbricos HOIFA: sonido premium por menos de 24 €

Auriculares inalámbricos HOIFA Amazon Amazon

Los auriculares Bluetooth HOIFA destacan por ofrecer calidad HiFi con graves potentes, gracias a sus drivers de 13 mm, y una experiencia de llamadas cristalinas gracias a sus 4 micrófonos con cancelación de ruido ENC. Además, cuentan con resistencia IPX7 al agua, controles táctiles y hasta 50 horas de reproducción con su estuche de carga. Su precio original era de 129 €, pero hoy se quedan en solo 23,99 €, lo que supone un brutal 82% de descuento.

Adidas Strutter, el clásico cómodo y urbano que nunca falla

Adidas Strutter Amazon Amazon

Las Adidas Strutter son un modelo pensado para quienes buscan un calzado versátil, perfecto para el día a día. Su estilo retro con aire urbano combina con vaqueros, joggers o shorts, mientras que su suela robusta garantiza comodidad en cada pisada. Hoy puedes hacerte con ellas por solo 41,35 €, un 36% menos respecto a su precio original de 65 €.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.