La DANA Alice se mueve pero el peligro continúa: estas serán las zonas más afectadas este sábado

Un anticiclón de bloqueo sobre las islas británicas incentivó la aparición de la DANA Alice, que ya ha dejado grandes trombas de agua este viernes en diversos puntos de la península, con más de un centenar de desalojados y cortes de carreteras en Murcia y Alicante. Para este sábado se espera que la depresión se traslade un poco al norte, con lo que se verán chubascos fuertes en el norte de la Comunidad Valenciana y en el sur de Cataluña, además de en Baleares.

Se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, que pueden acumular importantes cantidades de precipitación en cortos periodos.

En cualquier caso, la DANA Alice mantiene bajo su radio de acción al Mediterráneo, donde las lluvias no dan tregua, mientras el calor vuelve a colarse por el sur peninsular y los vientos azotan con fuerza el archipiélago canario.

Durante el domingo, el ambiente seguirá revuelto en el este peninsular y Baleares. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en buena parte de Cataluña, la Comunidad Valenciana y el norte de las islas, donde se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados ocasionalmente de tormentas y granizo. Los modelos apuntan a acumulados significativos en zonas litorales y prelitorales entre Tarragona y Castellón, así como en el nordeste de Mallorca, aunque la intensidad dependerá de la evolución de la DANA.

En el resto del país, el contraste será evidente: cielos despejados y ambiente más estable en el interior y el oeste peninsular, con nubosidad de evolución durante la tarde que podría dejar algún chubasco esporádico en zonas de montaña. En el Estrecho y el sureste peninsular no se descartan precipitaciones débiles, acompañadas de polvo en suspensión que podría enturbiar el cielo en las primeras horas del día.

Las temperaturas reflejarán la división del mapa. Mientras en el bajo Ebro y el Levante tenderán a bajar ligeramente, el calor repuntará con fuerza en el valle del Guadalquivir, donde las máximas superarán los 33 grados, y también en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, donde se prevén aumentos localmente notables. El ambiente seguirá fresco en el Mediterráneo bajo la lluvia, pero con bochorno por la humedad.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Predominarán los del este y nordeste, moderados en la mayor parte de la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas puntualmente muy intensas en el litoral sureste, Alborán y Estrecho. En Canarias, el alisio soplará con fuerza en las islas de mayor relieve, dejando rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte.

La DANA Alice se irá retirando poco a poco durante el lunes y el martes, pero la atmósfera seguirá inestable en el Mediterráneo. Los cielos tenderán a despejar en el interior peninsular, mientras el calor ganará terreno en el norte y el sur. No obstante, los meteorólogos advierten de que los restos del sistema podrían seguir dejando lluvias dispersas en Baleares y en puntos de la fachada oriental hasta el martes.