Si aún no has probado unas Skechers, estos cinco modelos te harán entender por qué todos hablan de ellas

No hace falta ser runner para saberlo: un buen calzado cambia el día. Esa sensación de pisar con amortiguación, de que el pie respira, de que podrías caminar horas sin pensarlo. Eso es lo que Skechers ha conseguido —y por eso sus modelos vuelan cada vez que bajan de precio.

Hoy Amazon lanza una selección especial de Skechers en oferta, con descuentos que van desde el 7 % hasta más de la mitad del precio habitual. Modelos para entrenar, para ir a trabajar o simplemente para moverte con ligereza, todos con la característica plantilla Memory Foam, el sello de comodidad que define a la marca.

Skechers Track Scloric – el deportivo básico con amortiguación total y un 26 % menos

Skechers Track Scloric Amazon Amazon

Las Skechers Track Scloric son una apuesta segura para quienes buscan versatilidad y confort en un calzado diario. Con un diseño deportivo clásico y una estructura ligera, integran una entresuela de absorción de impactos que reduce la fatiga incluso tras largas caminatas o entrenamientos. Su parte superior de malla transpirable mantiene el pie fresco, mientras que la plantilla Air Cooled Memory Foam se adapta a la forma del pie como un guante.

Amazon mantiene hoy un 26 % de descuento, lo que deja su precio en 51,90 euros frente a los más de 70 habituales, un ahorro de casi 19 euros por unas zapatillas que combinan rendimiento y comodidad sin renunciar al estilo.

Skechers Uno Stand On Air – estilo urbano con cámara de aire y rebaja del 35 %

Skechers Uno Stand On Air Amazon Amazon

Si buscas una zapatilla que mezcle moda y confort técnico, las Skechers Uno Stand On Air son perfectas. Incorporan una cámara de aire visible en el talón —al más puro estilo sneaker de calle—, que mejora la amortiguación en cada paso. El acabado en piel sintética perforada favorece la transpiración, y la plantilla de espuma viscoelástica Air Cooled ofrece una pisada suave y estable. Además, su estética retro las hace ideales tanto para outfits deportivos como casuales.

Gracias al 35 % de descuento, puedes hacerte con ellas por 58,47 euros, frente a los 89,99 de su precio original, ahorrando más de 31 euros en uno de los modelos más icónicos de la marca.

Skechers Burns Agoura Sneaker – las todoterreno con un diseño clásico y un 7 % de rebaja

Skechers Burns Agoura Sneaker Amazon Amazon

Las Burns Agoura Sneaker son unas zapatillas robustas, cómodas y discretas, pensadas para quienes quieren un calzado duradero sin complicaciones. Su suela de goma flexible aporta buena tracción, mientras que la parte superior de piel y malla equilibra firmeza y ventilación. Ideales para caminar o como deportivas del día a día, tienen un diseño sobrio que combina con casi cualquier look casual.

En Amazon mantienen una ligera rebaja del 7 %, con un precio final de 50,88 euros, lo que supone un ahorro de unos 4 euros frente a su coste habitual. Un clásico de Skechers que destaca por su resistencia y confort atemporal.

Skechers Graceful Get Connected – las favoritas entre mujeres, ahora un 27 % más baratas

Skechers Graceful Get Connected Amazon Amazon

Las Graceful Get Connected son sinónimo de comodidad sin esfuerzo. Su diseño ligero, su tejido de malla flexible y la plantilla Memory Foam las convierten en las aliadas perfectas para caminar, viajar o pasar el día de pie. El estilo es sencillo pero moderno, con un toque deportivo que combina con vaqueros o leggings por igual. Además, su estructura sin costuras reduce puntos de presión, ofreciendo un ajuste cómodo y transpirable incluso tras horas de uso.

Hoy puedes encontrarlas con un 27 % de descuento, quedando en 39,99 euros, lo que supone un ahorro de más de 15 euros respecto a su precio habitual. Una de las mejores opciones calidad-precio dentro de la línea femenina de Skechers.

Skechers Flex Appeal 4.0 Brilliant View – las más ligeras, con un espectacular 52 % de descuento

Skechers Flex Appeal 4.0 Brilliant View Amazon Amazon

Las Skechers Flex Appeal 4.0 son el ejemplo perfecto de cómo una zapatilla puede ser ligera, flexible y bonita a la vez. Con su tejido Knit de malla elástica, ofrecen un ajuste que se adapta al pie como un calcetín. La entresuela flexible y la plantilla Memory Foam absorben el impacto a cada paso, lo que las hace perfectas tanto para caminar como para el gimnasio o el día a día. Además, su ribete metálico y diseño minimalista aportan un toque moderno que las distingue del resto.

El descuento actual es de nada menos que el 52 %, lo que deja su precio en 33,64 euros, frente a los 69,99 habituales. En resumen: te ahorras más de 36 euros en unas deportivas que combinan comodidad premium y estética impecable.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.