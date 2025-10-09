El Día de la Hispanidad, que tiene lugar cada 12 de octubre para recordar la llegada de Cristóbal Colón y el descubrimiento de manera oficial del 'Nuevo Mundo', es un día especial para los españoles que tienen la posibilidad de acercarse a ver el desfile de las Fuerzas Armadas presidido por Su Majestad, el Rey Felipe VI. No solo el recuerdo del Imperio español se conmemora, si no que se honra a la Virgen del Pilar.

Aunque es un día en el que reina la felicidad y la paz, no son pocas las organizaciones que buscan manchar el simbolismo del 12 de octubre. En este sentido, Bildu, a través de sus juventudes- Ernai y Sortu- ha comenzado a calentar la fecha para evitar que se puedan celebrar los actos programados en el País Vasco, que desde hace años ha sufrido un éxodo hacia otras comunidades debido a la presión del nacionalismo. Si en el 2022, se apostó por crear el "Día de la Antihispanidad", en esta nueva edición se han convocado varias marchas anti españolistas para "responder a las festividades extranjeras y dejar claro que no son españoles". La actividad que ha sido promocionada en las redes sociales de la izquierda abertzale tendrá lugar el próximo 12 de octubre

"Es nuestro deber responder a las festividades extranjeras. Por eso, el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, dejaremos claro una vez más que no somos españoles... un día para celebrar el Estado español y para imponer una historia única", señalan los cachorros de la izquierda abertzale en sus redes sociales.

La Defensa de Hamas y Palestina estarán presentes

Ante el final de la guerra en la Franja de Gaza con el acuerdo firmado por EEUU y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, las organizaciones que participaron en el boicot a la Vuelta a España, han aprovechado para unir la "cortina de humo" repetida por el Gobierno con la celebración del Día de la Hispanidad, fechada para el próximo 12 de octubre. Desde Sortu, formación a la que sigue en redes sociales el antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias, han revindicado la defensa del Estado Palestino y han tildado la defensa de Israel como un "genocidio" en el cartel de las manifestaciones que volverán a producirse el próximo fin de semana en el País Vasco.

Por su parte la organización comunista, Boltxe, ha tachado las acciones de Israel o de EEUU para mantener la paz como el "límite la locura psicópata sionazi del desprecio al ser humano", usando el término genocidio y sin haber reparado en el marxismo y la cuestión nacional mezclan el 12 de octubre con el final de la Guerra en Palestina.

Cabe recordar que de manera habitual, con motivo de la celebración del 12 de octubre, Bildu, la formación liderada por el antiguo miembro de ETA, Arnaldo Otegui, carga contra la Guardia Civil para activar a sus bases, con escraches y actos de acoso contra los cuarteles de la Benemérita, exigiendo que se marchen del País Vasco.