Auriculares abiertos que no exageran graves ni agudos: estos Sennheiser caen a mitad de precio

Escuchar música con auriculares abiertos es otra historia. Y no porque suenen más fuerte o más impactantes, sino justo por lo contrario: porque dejan respirar el sonido. Los Sennheiser HD 599, que ahora mismo están disponibles por solo 89,99 euros en Amazon con una rebaja del 47 %, son ese tipo de auricular que no exagera nada. Ni los graves, ni los agudos. Y justo por eso, para muchos, se escuchan mejor.

Esta edición especial en color negro parte de una base clara: ofrecer comodidad durante horas y un sonido natural, casi como si los instrumentos estuvieran sonando a tu alrededor. Sin presión en los oídos, sin coloraciones artificiales, sin el típico “boom” de los cascos cerrados.

Sonido natural y envolvente para escuchar sin fatiga

Si alguna vez te has cansado de auriculares que lo hacen todo “demasiado”, estos te van a sorprender. Los HD 599 no intentan impresionar, sino respetar la mezcla original. Su diseño abierto permite que el aire fluya, y eso hace que la escena sonora sea mucho más amplia. Puedes distinguir instrumentos separados, escuchar detalles que antes se mezclaban… y todo sin necesidad de subir el volumen.

Tienen una impedancia de 50 ohmios, por lo que funcionan sin problema en móviles, portátiles o amplificadores sencillos. Y aunque no aíslan del exterior (eso es parte del diseño abierto), sí permiten que escuches durante horas sin fatiga. Las almohadillas son grandes, suaves y reemplazables, lo que los convierte en una buena inversión a largo plazo.

Además, no pesan casi nada: solo 250 gramos. Así que si te gusta ponerte música para trabajar, relajarte o simplemente disfrutar de un buen disco, este tipo de auricular te permite sumergirte sin apretar ni agotar los oídos.

Estética sobria, diseño clásico y materiales que duran

Los auriculares HD 599 no solo suenan bien: también tienen ese punto elegante y atemporal que no pasa de moda. El diseño supraaural se adapta bien a casi cualquier cabeza, y el cable es desmontable por si en algún momento necesitas sustituirlo.

Son ideales para quienes valoran el sonido limpio, equilibrado y con buena separación de frecuencias. No tienen cancelación activa ni efectos extra, pero lo que ofrecen lo hacen bien: una experiencia auditiva honesta y cómoda, de las que te hacen redescubrir discos que creías conocer.

Tanto si estás montando un pequeño rincón de escucha en casa como si simplemente quieres subir de nivel sin gastar una fortuna, estos Sennheiser pueden ser ese salto que muchos buscan y pocos se atreven a probar. Y a este precio, es difícil justificar no hacerlo.

