Beats lo ha vuelto a hacer: estos auriculares inalámbricos suenan como si estuvieras en un estudio de grabación

Con 18 horas de autonomía, micrófono integrado y una conectividad impecable tanto con Apple como con Android, logran ese sonido limpio, cálido y envolvente característico de Beats.

Y lo mejor: están disponibles por solo 47 € (48 % menos de su precio habitual), un precio sorprendente para lo que ofrecen.

Sonido Beats en su máxima expresión

Los Solo Buds heredan el ADN sonoro de los modelos profesionales de la marca, ofreciendo graves profundos, medios definidos y agudos nítidos, sin distorsión incluso a volumen alto. Cada nota se escucha con claridad, lo que los hace perfectos tanto para entrenar, trabajar o simplemente desconectar escuchando música.

Su diseño de cápsula in-ear crea un sellado acústico natural que aísla del ruido exterior sin necesidad de cancelación activa, lo que ayuda a conservar batería y mejorar la experiencia auditiva. Un sonido equilibrado y con cuerpo que recuerda al de los estudios de grabación donde nacieron los primeros Beats.

Conexión instantánea y autonomía real

Uno de los puntos fuertes de estos auriculares es su emparejamiento automático con dispositivos Apple y Android. Gracias al chip propietario de Beats, basta abrir el estuche para conectarlos, sin configuraciones ni esperas. Además, su autonomía de hasta 18 horas garantiza una jornada completa de uso continuo, y con una carga rápida de apenas 5 minutos se obtienen hasta 1 hora adicional de escucha.

Son ligeros, resistentes y cómodos, diseñados para no moverse durante el día y ofrecer un ajuste estable, incluso al caminar o hacer deporte.

Minimalismo, estilo y tecnología en equilibrio

El acabado negro mate refuerza su aspecto sobrio y moderno, combinando fácilmente con cualquier estilo. El estuche compacto cabe en cualquier bolsillo y protege los auriculares con un cierre magnético firme. Además, el micrófono integrado con reducción de ruido permite llamadas claras y fluidas, incluso en exteriores o entornos con viento.

Son el tipo de auriculares que priorizan la experiencia real de uso: nada de complicaciones, solo sonido de calidad, autonomía y diseño impecable.

