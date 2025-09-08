Black Crown Piton 13, Hurricane Pro y Special Magic: probamos tres palas de competición para tres estilos de jugador

Black Crown sigue fiel a su estilo: palas de competición pensadas para jugadores que buscan algo más que un simple golpe. Control, potencia y efecto siguen siendo su seña de identidad, y en esta ocasión hemos podido probar tres de sus lanzamientos más sonados: la Piton 13, la Hurricane Pro 3.0 y la Special Magic 2025. Tres palas muy diferentes entre sí, diseñadas para jugadores con perfiles distintos. Después de varias sesiones en pista, estas son nuestras sensaciones reales y la comparativa directa.

Black Crown Piton 13: el valor seguro de la gama

Black Crown Piton 13 Black Crown Black Crown

La saga Piton es ya un clásico en el pádel. Quien haya jugado alguna de sus versiones sabe que hablamos de una pala fiable, de esas que no fallan en los momentos clave. La Piton 13 mantiene esa esencia, pero le añade un aire renovado con materiales actuales y un acabado rugoso que da mucho juego.

Diseño y materiales

Forma redonda, pura apuesta por el control.

pura apuesta por el control. Caras en carbono 3K con capa de Piton Glass , lo que le da elasticidad sin perder firmeza.

, lo que le da elasticidad sin perder firmeza. Núcleo EVA Black de densidad media: ni blanda ni dura, ese punto justo que transmite comodidad.

ni blanda ni dura, ese punto justo que transmite comodidad. Acabado rugoso tipo Sandspin para cargar de efecto las bolas.

Black Crown Piton 13 Black Crown Black Crown

Sensaciones en pista

Nada más empezar notas que es una pala fácil de manejar, que te da confianza. En defensa es una delicia: el punto dulce es grande y perdona bastante. Los globos salen profundos y seguros, y las bolas bajas se levantan con estabilidad.

En ataque sorprende lo cómoda que es en la volea y lo bien que sale la bola en planos. Eso sí, el remate exige brazo: no es la pala que te regala potencia, pero compensa con precisión. Ideal para quien busca alargar los puntos y tener el control del partido.

Ideal para: jugadores intermedios y avanzados que priorizan el control y buscan una pala equilibrada para alargar los puntos.

Black Crown Hurricane Pro 3.0: la pala de la pegada

Black Crown Hurricane Pro 3.0 Black Crown Black Crown

Si la Piton es sobria y equilibrada, la Hurricane Pro 3.0 viene a todo lo contrario: aquí manda la potencia. No en vano lleva el sello de Marta Marrero, y desde el primer golpe se nota que no es una pala para cualquiera.

Diseño y materiales

Forma redonda, pero con un balance más hacia la cabeza.

pero con un balance más hacia la cabeza. Caras en carbono 12K, rígido y contundente.

Núcleo EVA SC White, que suaviza un poco el impacto para que no sea una tabla.

que suaviza un poco el impacto para que no sea una tabla. Superficie rugosa con textura 3D para cargar bien los efectos.

Black Crown Hurricane Pro 3.0 Black Crown Black Crown

Sensaciones en pista

En el fondo exige más que la Piton. No es tan permisiva: si no llegas bien colocado, se nota. Pero cuando tomas la red, la historia cambia. La volea sale fuerte y limpia, las víboras muerden y el remate… ahí es donde saca su ADN: la bola se va con mucha facilidad.

No es la pala más cómoda para defender, pero cuando toca cerrar el punto, se convierte en un martillo. Es una pala que pide iniciativa, ritmo alto y un jugador que no tenga miedo a fallar por ir al ataque.

Ideal para: jugadores avanzados o profesionales con un perfil ofensivo. Si tu juego se basa en el remate, la víbora y el ataque constante, esta pala encaja a la perfección.

Black Crown Special Magic: equilibrio total

Black Crown Special Magic Black Crown Black Crown

La tercera en discordia es la Special Magic 2025, un modelo nuevo que parece diseñado para quienes no quieren casarse ni con la Piton ni con la Hurricane. Black Crown ha buscado un punto medio entre ambas, y lo ha conseguido.

Diseño y materiales

Forma lágrima : ni tan de control como la redonda, ni tan agresiva como la diamante.

: ni tan de control como la redonda, ni tan agresiva como la diamante. Caras en carbono aluminizado 18K , rígido y potente pero duradero.

, rígido y potente pero duradero. Núcleo PSM EVA de tacto medio , bien equilibrado.

, bien equilibrado. Sweet Spot ampliado que perdona errores.

ampliado que perdona errores. Acabado Sandspin para dar efecto.

Black Crown Special Magic. Black Crown Black Crown

Sensaciones en pista

Desde los primeros golpes notas que es una pala amable. La bola sale fácil, el punto dulce es generoso y no te exige tanto como la Hurricane. En defensa responde muy bien: globos cómodos y salidas de pared seguras.

Cuando atacas, da un plus de potencia gracias al 18K, aunque sin llegar al nivel de la Hurricane. Su gran virtud es que se adapta: puedes defender un punto largo y, al siguiente, apretar en ataque sin que sientas que cambias de estilo.

Ideal para: jugadores intermedios-avanzados que buscan una pala versátil. Si eres de los que disfrutan tanto en defensa como en ataque y no quieres encasillarte en un solo perfil, la Special Magic es la mejor aliada.

Comparativa directa: ¿qué pala elegir?

Elegir entre la Piton 13, la Hurricane Pro 3.0 y la Special Magic 2025 no es cuestión de “mejor o peor”, sino de qué necesitas tú en pista. Cada una está pensada para un tipo de jugador y un estilo de partido.

Si tu fuerte es la defensa y quieres fiabilidad en cada golpe → La Piton 13 es tu aliada.

Te da control desde el fondo, globos profundos y seguridad en salidas de pared. Ideal si te gusta construir puntos largos, desesperar al rival y aprovechar sus errores. También es una buena pala para quienes compiten en torneos de club y prefieren consistencia antes que arriesgar con potencia.

Si tu juego se basa en atacar y cerrar rápido los puntos → La Hurricane Pro 3.0 es tu arma.

En cuanto subes a la red, se siente que la pala pide agresividad: volea con pegada, víboras envenenadas y un remate que premia a los que tienen brazo. Eso sí, exige buena técnica y físico, por lo que encaja mejor en jugadores avanzados o con experiencia.

Si quieres un equilibrio entre control y potencia para adaptarte a cada partido → La Special Magic 2025 es la más versátil.

No te limita en defensa ni en ataque, lo que la hace ideal para jugadores que disfrutan en ambos terrenos o que juegan contra rivales muy variados. Es la pala “comodín”, la que te permite cambiar de plan sin sentir que te falta herramienta.

En pocas palabras:

¿Eres paciente y prefieres construir los puntos? → Piton 13.

¿Te encanta dominar desde la red y buscar el golpe ganador? → Hurricane Pro 3.0.

¿Buscas polivalencia y adaptabilidad? → Special Magic 2025.

Escenario extra práctico:

En pistas rápidas o de moqueta, la Piton 13 se agradece por su control.

la Piton 13 se agradece por su control. En pistas lentas o con bola pesada, la Hurricane Pro 3.0 marca diferencia con su potencia.

la Hurricane Pro 3.0 marca diferencia con su potencia. En pistas estándar de club, la Special Magic es la que mejor se adapta sin importar las condiciones.

Pros y contras de cada modelo

Comparativa Black Crown: así rinden las nuevas Piton 13, Hurricane Pro 3.0 y Special Magic Black Crown Black Crown

Black Crown Piton 13

Muy manejable y cómoda.

Amplio punto dulce.

Excelente para defender.

Potencia algo limitada en remates.

Black Crown Hurricane Pro 3.0

Gran potencia en ataque.

Superficie con muy buen efecto.

Ideal para jugadores ofensivos.

Menos tolerante en defensa.

Es una pala exigente.

Black Crown Special Magic

Gran equilibrio en todas las fases del juego.

Materiales premium y duraderos.

Se adapta a distintos perfiles de jugador.

Puede quedarse corta para profesionales que busquen potencia.

Conclusión: tres caminos distintos hacia el mismo objetivo

Black Crown ha conseguido con esta gama de competición ofrecer tres palas distintas que cubren casi todos los estilos de juego avanzados.

Si eres un jugador que busca control, seguridad y comodidad, la Piton 13 será tu mejor aliada.

Si eres un jugador ofensivo y agresivo, la Hurricane Pro 3.0 te dará la pegada que necesitas.

Y si lo tuyo es ser un jugador todoterreno, capaz de defender y atacar con solvencia, la Special Magic es la pala más polivalente de la gama.

En definitiva, las tres mantienen la calidad que caracteriza a Black Crown, pero ofrecen experiencias muy distintas en pista. La elección dependerá de tu estilo de juego y de lo que quieras potenciar en tus partidos.

