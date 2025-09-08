El SEPE publica nuevas ofertas de empleo: hasta 1.300 puestos para administrativos y salarios de 25.000 euros

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha anunciado una nueva convocatoria laboral con la publicación de más de 1.300 ofertas de empleo dirigidas a administrativos en diferentes puntos de España.

Se trata de una nueva iniciativa que supone una oportunidad laboral para miles de ciudadanos dentro del ámbito público, ya que se ofrecen puestos estables, con buenas condiciones económicas para los seleccionados.

Gracias a su portal 'Empléate', el organismo ha hecho oficial la convocatoria de más de mil plazas dedicadas a la administración. En concreto, las ofertas van desde auxiliares administrativos hasta contabilidad y gestión documental.

¿Qué puestos se ofrecen?

Entre las vacantes más destacadas se encuentran las siguientes:

Auxiliar administrativo en Puerto del Rosario

Auxiliar administrativo en Zamora

Empleado administrativo en Madrid para gestión documental y responsable de contabilidad en Alicante.

Responsable de contabilidad en Alicante

¿Cuáles son las condiciones de la oferta?

Las condiciones que ofrece el SEPE para estos puestos de trabajo son muy variadas. Desde contratos indefinidos hasta jornada parcial o completa, con salarios que logran alcanzar los 25.000 euros anuales, en función del puesto de trabajo a realizar y la ubicación.

Para aquellos interesados en inscribirse, tan solo deben acceder al portal web del SEPE, revisar las ofertas disponibles y cumplir con los requisitos que se marca para cada uno de los puestos solicitados. En concreto, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

Registrarse en el portal 'Empléate' del SEPE.

Entrar en la categoría de administración, con ofertas ya filtradas.

Seleccionar la vacante que encaje con tu perfil.

Pulsar “Inscribirse en esta oferta”.

Enviar el currículum actualizado

Requisitos para acceder al puesto de trabajo

No obstante, para cada puesto ofertado existen unos requisitos diferentes. En el caso de auxiliares administrativos, basta con tener el título de la ESO, mientras que por otro lado, los puestos más especializados pueden exigir grados en Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similares.

Además, se valora acreditar experiencia previa y dominio de programas de ofimática. Asimismo, en muchas ofertas pueden pedir algún idioma adicional, generalmente inglés, y dominio de programas específicos de gestión empresarial.