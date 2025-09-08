El alcalde de Verín podría enfrentarse a 6 años de prisión y a su inhabilitación por prevaricación urbanística

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSdeG), afronta un proceso judicial que podría costarle hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación para cargo público. La Fiscalía le acusa de un delito de prevaricación urbanística en concurso con otro contra la ordenación del territorio, tras autorizar y ejecutar en 2019 obras en la iglesia de San Bartolomé, un edificio protegido por el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

Los trabajos, iniciados en febrero de aquel año, incluyeron la demolición de elementos, la construcción de un nuevo muro en distinta posición al original, así como la instalación de canalizaciones de agua, saneamiento, electricidad y alumbrado público. Todo ello, según el Ministerio Público, sin contar ni con la preceptiva licencia municipal ni con la autorización de la Consellería de Cultura.

Según informa Europa Press, un informe técnico de la Xunta fechado el 20 de febrero de 2019 ordenaba la paralización cautelar inmediata de las obras y la presentación de un proyecto. Sin embargo, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, Seoane se negó a recibir la notificación oficial de la Policía Autonómica y optó por continuar con los trabajos “a sabiendas de su ilegalidad”.

Además de la posible condena de prisión e inhabilitación, el regidor de Verín podría enfrentarse a una multa económica que ascendería a seis euros diarios durante dieciocho meses. La vista oral está prevista para este jueves 11 de septiembre en la Audiencia Provincial de Ourense.