¿Cuál es la tablet Chuwi que más compensa por su relación calidad-precio?

Si estás buscando una tablet fiable, rápida y barata, la CHUWI Hi10 XPro se ha convertido en la opción más sensata del momento. Con un precio de 84,44€ en AliExpress (frente a los 130€ que costaba en Amazon), ofrece prestaciones que normalmente se ven en modelos mucho más caros: pantalla Full HD, Android 14, 128GB de almacenamiento y una fluidez que sorprende para su gama.

Una tablet sencilla que cumple con todo lo necesario

CHUWI Hi10 XPro AliExpress AliExpress

La CHUWI Hi10 XPro no busca competir con las tablets de 500€, pero sí ofrecer la mejor experiencia posible dentro del rango económico. Su pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución Full HD y relación 16:10 es ideal para ver series, leer o trabajar en documentos, con buenos ángulos de visión y colores equilibrados.

Incorpora Android 14, más limpio y optimizado, que mejora el control de notificaciones, la seguridad y el rendimiento. Además, cuenta con certificación Widevine L1, lo que significa que podrás reproducir contenido de plataformas como Netflix o Prime Video en 1080p reales, algo que muy pocas tablets baratas ofrecen.

Rendimiento sorprendente y almacenamiento de sobra

Equipada con un procesador Unisoc T606 de 8 núcleos y una GPU Mali G57, la Hi10 XPro rinde con soltura en navegación, vídeos, redes sociales e incluso en tareas ligeras de productividad. Sus 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno (ampliables hasta 1TB mediante tarjeta TF) garantizan espacio y fluidez para el día a día.

También cuenta con doble ranura SIM y compatibilidad con redes 4G LTE, lo que permite usarla con datos móviles, algo que resulta muy práctico si viajas o trabajas fuera de casa.

Por menos de 85€, la CHUWI Hi10 XPro demuestra que no hace falta gastar una fortuna para tener una tablet bien construida, con buena pantalla, batería decente y un sistema actualizado. Una compra perfecta para estudiantes, viajes o quienes quieren un dispositivo versátil sin complicaciones.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.