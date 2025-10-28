Tecnología
¿Cuál es la tablet Chuwi que más compensa por su relación calidad-precio?
Android 14, pantalla Full HD y 128GB de memoria por menos de lo que cuesta un reloj inteligente
Si estás buscando una tablet fiable, rápida y barata, la CHUWI Hi10 XPro se ha convertido en la opción más sensata del momento. Con un precio de 84,44€ en AliExpress (frente a los 130€ que costaba en Amazon), ofrece prestaciones que normalmente se ven en modelos mucho más caros: pantalla Full HD, Android 14, 128GB de almacenamiento y una fluidez que sorprende para su gama.
Una tablet sencilla que cumple con todo lo necesario
La CHUWI Hi10 XPro no busca competir con las tablets de 500€, pero sí ofrecer la mejor experiencia posible dentro del rango económico. Su pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución Full HD y relación 16:10 es ideal para ver series, leer o trabajar en documentos, con buenos ángulos de visión y colores equilibrados.
Incorpora Android 14, más limpio y optimizado, que mejora el control de notificaciones, la seguridad y el rendimiento. Además, cuenta con certificación Widevine L1, lo que significa que podrás reproducir contenido de plataformas como Netflix o Prime Video en 1080p reales, algo que muy pocas tablets baratas ofrecen.
Rendimiento sorprendente y almacenamiento de sobra
Equipada con un procesador Unisoc T606 de 8 núcleos y una GPU Mali G57, la Hi10 XPro rinde con soltura en navegación, vídeos, redes sociales e incluso en tareas ligeras de productividad. Sus 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno (ampliables hasta 1TB mediante tarjeta TF) garantizan espacio y fluidez para el día a día.
También cuenta con doble ranura SIM y compatibilidad con redes 4G LTE, lo que permite usarla con datos móviles, algo que resulta muy práctico si viajas o trabajas fuera de casa.
Por menos de 85€, la CHUWI Hi10 XPro demuestra que no hace falta gastar una fortuna para tener una tablet bien construida, con buena pantalla, batería decente y un sistema actualizado. Una compra perfecta para estudiantes, viajes o quienes quieren un dispositivo versátil sin complicaciones.
