Estos bancos ofrecen depósitos por encima del 2% en septiembre, muy por encima de la media del mercado

La guerra del ahorro sigue abierta. Aunque los bancos españoles han recortado buena parte de las ofertas en depósitos, varias entidades europeas siguen lanzando productos por encima del 2% TAE. Son productos seguros, con tipos fijos y protección de hasta 100.000€ por cliente a través de los fondos de garantía nacionales.

Las condiciones varían en función del banco y del plazo, con opciones que van desde los 6 meses hasta los 2 años. La mayoría no permite cancelación anticipada, por lo que conviene tener claro el plazo antes de invertir.

Depósitos a partir del 2% en septiembre 2025

Aunque cada banco marca sus propias condiciones, todos estos depósitos tienen algo en común: ofrecen un tipo fijo que se mantiene durante todo el plazo y están cubiertos por los fondos de garantía de sus respectivos países hasta 100.000€ por cliente. Lo que varía es el interés, el importe mínimo exigido y la duración del depósito, que puede ir de 6 meses a 2 años.

BluOr Bank: Depósito a 12 meses con 2,67% TAE

El producto más atractivo ahora mismo es el de BluOr Bank, que paga un 2,67% TAE a 12 meses, con intereses abonados al vencimiento. El depósito se puede abrir desde solo 1€ y está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos de Letonia hasta 100.000€. No admite cancelación anticipada y se renueva automáticamente salvo que el cliente lo desactive.

Novum Bank: Depósito a 12 meses con 2,55% TAE

Novum Bank ofrece un 2,55% TAE a un año, con inversión mínima de 10.000€ y máxima de 100.000€. Es un depósito a tipo fijo, sin posibilidad de cancelación anticipada, con intereses abonados al vencimiento. Está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos de Malta.

Mano Bank: Depósito a 9 meses con 2,54% TAE

Este depósito a corto plazo ofrece un 2,54% TAE (2,50% TIN) a 9 meses, con intereses pagados al vencimiento. No admite reembolsos anticipados y tampoco capitaliza intereses. La cobertura corre a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania hasta 100.000€.

Novum Bank: Depósito a 6 meses con 2,40% TAE

También disponible con un plazo más corto, Novum Bank ofrece un 2,40% TAE a 6 meses, con las mismas condiciones que su producto a un año: importe mínimo de 10.000€, intereses al vencimiento y garantía del Fondo de Depósitos de Malta.

Lidion Bank: Depósito a 12 meses con 2% TAE

El depósito de Lidion Bank a un año paga un 2% TAE, con importes entre 20.000€ y 100.000€. Los intereses se abonan al vencimiento, no permite cancelación anticipada y tampoco admite aportaciones adicionales. Está cubierto por el Fondo de Garantía de Malta.

Lidion Bank: Depósito a 6 meses con 2% TAE

En formato más corto, Lidion Bank también comercializa un depósito a 6 meses con un 2% TAE, bajo las mismas condiciones que el anterior: mínimo de 20.000€, intereses al vencimiento y sin cancelación anticipada.

Haitong Bank: Depósito a 2 años con 2,58% TAE

Para plazos más largos, Haitong Bank ofrece un depósito a 2 años con un 2,58% TAE. Los intereses se abonan al vencimiento y no permite cancelación anticipada. Está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal y se renueva automáticamente salvo que el cliente lo desactive.

Alternativas a los depósitos

Además de los depósitos tradicionales, hay cuentas remuneradas que también pagan intereses y permiten mantener el dinero siempre disponible. No son lo mismo —no fijan un plazo ni garantizan la rentabilidad más allá de lo que anuncie cada entidad—, pero pueden ser una forma práctica de ahorrar con mayor flexibilidad.

B100: Cuenta Health al 3,20% TAE

La Cuenta Health de B100 ofrece un 3,20% TAE hasta 50.000€, pero solo permite ingresar dinero si se cumplen retos diarios de salud, como caminar un mínimo de pasos o desconectarse de las redes sociales. Forma parte de un pack gratuito que incluye también una cuenta corriente al 0% TAE y otra de ahorro al 1,75% TAE, todas sin comisiones ni nómina. El dinero está siempre disponible, aunque no se pueden domiciliar recibos ni hacer transferencias externas, por lo que no funciona como cuenta operativa principal.

Revolut: Cuenta remunerada hasta 2,27% TAE

Revolut remunera el saldo con hasta un 2,27% TAE, abonado a diario y con liquidez total. El tipo depende del plan: 1,25% TAE en el gratuito y 2,27% TAE en el plan Ultra, que cuesta 45€ al mes. Desde 2023 asigna IBAN español, lo que permite transferencias nacionales y domiciliar recibos como en cualquier cuenta corriente, sin exigir importe mínimo y con una app que incluye ahorro automático y control de gastos.

Raisin: Cuenta Bienvenida al 3,33% TAE durante 3 meses

La Cuenta Bienvenida de Raisin ofrece un 3,33% TAE durante los tres primeros meses para nuevos clientes, con un mínimo de 1€ y un máximo de 60.000€. Al terminar la promoción, el dinero se puede mover a cualquiera de los productos de ahorro de la plataforma. No es una cuenta operativa, ya que funciona únicamente como cuenta puente para acceder a depósitos y cuentas de otros bancos europeos, pero no cobra comisiones y está protegida por los fondos de garantía de cada entidad colaboradora.

Trade Republic: Cuenta remunerada al 2,02% TAE sin límite

La cuenta de efectivo de Trade Republic paga un 2,02% TAE desde solo 10€ y sin límite máximo de saldo. Los intereses se calculan diariamente y se abonan cada mes, con la posibilidad de ver en la app lo que se va generando día a día. El dinero está siempre disponible para retirarlo o invertirlo directamente, y además incluye una tarjeta de débito gratuita que permite sacar efectivo a partir de 100€ y devuelve un 1% de “saveback” en compras, que puede reinvertirse en la propia plataforma.

Claves para decidir

Ahorros Google Google

Los depósitos garantizan un interés fijo y conocido de antemano, a cambio de dejar el dinero inmovilizado hasta el vencimiento. Las cuentas remuneradas, en cambio, ofrecen mayor flexibilidad: permiten disponer del dinero en cualquier momento, aunque en algunos casos la rentabilidad es promocional o depende de condiciones adicionales.

En la práctica, los depósitos son más adecuados para quienes buscan seguridad y estabilidad durante un plazo concreto, mientras que las cuentas remuneradas encajan mejor para quienes valoran la liquidez sin renunciar a ganar algo por su ahorro.

Fuente: Kelisto.es a 09/09/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de los depósitos con un TIN más elevado (y otras alternativas en cuentas remuneradas) que se pueden contratar actualmente desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado aparecer en este artículo.