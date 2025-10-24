Tecnología
Diseño tipo MacBook, 12GB de RAM y por menos de 130 euros: el portátil que hace dudar a los fans de Apple
Que un portátil con diseño metálico, pantalla Full HD y 12GB de RAM cueste tan poco parece un error. Pero no lo es
Parece un MacBook, pesa casi lo mismo y tiene una pantalla que, a primera vista, podría pasar por la de un portátil de más de 600€. Pero no: este portátil ultrafino con 12GB de RAM, SSD de 256GB y Windows 11 cuesta solo 125,27€ en AliExpress aplicando el código FFES15. Y sí, es tan funcional como bonito. Muchos lo están comprando como alternativa barata a los portátiles premium, y lo cierto es que tiene argumentos de sobra para hacerlo.
El portátil que no promete nada… y acaba sorprendiendo a todos
Lo mejor de este ordenador es que no intenta vender humo. No presume de ser un MacBook, ni un gaming, ni un ultrabook profesional. Simplemente hace lo que promete: funciona bien. Su procesador Intel Atom A3950 de cuatro núcleos y los 12GB de RAM reales bastan para el día a día —abrir veinte pestañas en Chrome, hacer videollamadas o escribir documentos— sin que se ralentice. Y el SSD de 256GB, ampliable hasta 1TB, garantiza que arranque en segundos.
La pantalla IPS Full HD de 14,1 pulgadas sorprende por su nitidez y brillo. No es solo “buena para el precio”: es realmente agradable de usar, incluso viendo series o editando fotos ligeras. Además, el diseño metálico y ultraligero (poco más de un kilo) hace que dé gusto llevarlo en la mochila. Perfecto para quien estudia, viaja o trabaja desde cafeterías.
Otro detalle que enamora: el silencio. No tiene ventiladores ruidosos ni piezas que hagan que parezca un avión al despegar. Y su autonomía, de unas 6 o 7 horas reales, aguanta perfectamente una jornada de uso moderado.
Por 125,27€ con el código FFES15, es difícil encontrar algo tan equilibrado: bonito como un MacBook, barato como una tablet y más que suficiente para todo lo que haces a diario.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
