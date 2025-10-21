Tecnología
Por menos de 60 euros, esta tablet con 12GB de RAM y 5G puede sustituir a tu portátil para tareas diarias
Pantalla 2.5K, batería de 12000mAh y conexión 5G: la tablet low-cost que está sorprendiendo a todos por su rendimiento y fluidez
A veces no hace falta gastar cientos de euros para tener un dispositivo rápido, versátil y con buena autonomía. Esta tablet Android de 10,36 pulgadas, disponible en AliExpress por solo 58,99€, ofrece unas especificaciones que hasta hace poco solo se veían en modelos mucho más caros: 12GB de RAM (con opción de 16GB), almacenamiento interno de hasta 1TB y conexión 5G real. En otras palabras, una tablet que puede cubrir sin problema tus tareas diarias, desde trabajar con documentos hasta ver series o hacer videollamadas con calidad.
Potencia bruta y pantalla de alta resolución
Su procesador de 10 núcleos, acompañado de hasta 16GB de memoria RAM, garantiza una experiencia fluida incluso con varias aplicaciones abiertas. Navegar, escribir correos, editar fotos o disfrutar de contenido multimedia se siente natural y rápido. Además, su almacenamiento interno llega hasta 1TB, ampliable con tarjeta TF de 128GB, por lo que el espacio nunca será un problema.
La pantalla es otro de sus puntos fuertes: un panel 2.5K de 10,36 pulgadas (2560x1600) con buena reproducción de color y brillo suficiente para interiores y exteriores. Perfecta para ver películas o seguir videollamadas con su cámara frontal de 16MP y trasera de 32MP, más que dignas para su rango de precio.
Conectividad total y batería de larga duración
A diferencia de muchas tablets económicas, esta incluye doble ranura SIM con soporte 5G, lo que permite navegar a gran velocidad sin depender del WiFi. También cuenta con Bluetooth, WiFi 5G, conector USB tipo C y puerto de auriculares de 3,5mm, así como compatibilidad OTG para conectar periféricos como teclados o discos externos.
Su batería de 12000mAh ofrece una autonomía que puede alcanzar fácilmente más de un día de uso normal, ideal para trabajar, estudiar o ver contenido sin preocuparte del cargador.
Por menos de 60€, es difícil encontrar una tablet tan completa: pantalla nítida, gran batería, potencia sobrada y 5G real. Si buscas un dispositivo económico para el día a día que pueda incluso sustituir al portátil en tareas básicas, esta tablet es una apuesta segura.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar