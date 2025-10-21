Por menos de 60 euros, esta tablet con 12GB de RAM y 5G puede sustituir a tu portátil para tareas diarias

A veces no hace falta gastar cientos de euros para tener un dispositivo rápido, versátil y con buena autonomía. Esta tablet Android de 10,36 pulgadas, disponible en AliExpress por solo 58,99€, ofrece unas especificaciones que hasta hace poco solo se veían en modelos mucho más caros: 12GB de RAM (con opción de 16GB), almacenamiento interno de hasta 1TB y conexión 5G real. En otras palabras, una tablet que puede cubrir sin problema tus tareas diarias, desde trabajar con documentos hasta ver series o hacer videollamadas con calidad.

Potencia bruta y pantalla de alta resolución

Tablet Android 13 AliExpress AliExpress

Su procesador de 10 núcleos, acompañado de hasta 16GB de memoria RAM, garantiza una experiencia fluida incluso con varias aplicaciones abiertas. Navegar, escribir correos, editar fotos o disfrutar de contenido multimedia se siente natural y rápido. Además, su almacenamiento interno llega hasta 1TB, ampliable con tarjeta TF de 128GB, por lo que el espacio nunca será un problema.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes: un panel 2.5K de 10,36 pulgadas (2560x1600) con buena reproducción de color y brillo suficiente para interiores y exteriores. Perfecta para ver películas o seguir videollamadas con su cámara frontal de 16MP y trasera de 32MP, más que dignas para su rango de precio.

Conectividad total y batería de larga duración

A diferencia de muchas tablets económicas, esta incluye doble ranura SIM con soporte 5G, lo que permite navegar a gran velocidad sin depender del WiFi. También cuenta con Bluetooth, WiFi 5G, conector USB tipo C y puerto de auriculares de 3,5mm, así como compatibilidad OTG para conectar periféricos como teclados o discos externos.

Su batería de 12000mAh ofrece una autonomía que puede alcanzar fácilmente más de un día de uso normal, ideal para trabajar, estudiar o ver contenido sin preocuparte del cargador.

Por menos de 60€, es difícil encontrar una tablet tan completa: pantalla nítida, gran batería, potencia sobrada y 5G real. Si buscas un dispositivo económico para el día a día que pueda incluso sustituir al portátil en tareas básicas, esta tablet es una apuesta segura.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.