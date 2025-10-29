Trekking
Estas tres zapatillas de trekking han superado la prueba: resistentes, cómodas y con máxima protección
Ideales tanto para senderistas experimentados como para quienes simplemente buscan un zapato todoterreno para el día a día
Caminar bien calzado cambia por completo la experiencia de cualquier ruta. Da igual si se trata de una travesía de montaña o de un paseo tras la lluvia: unas buenas botas pueden marcar la diferencia entre disfrutar del camino o querer volver al coche.
Hoy Amazon reúne tres modelos de Columbia, NORTIV 8 y CMP, diseñados para resistir, mantener el pie seco y ofrecer tracción incluso en los terrenos más complicados.
Columbia Crestwood WP – impermeabilidad y confort para todo el año
Las Columbia Crestwood WP son un clásico del trekking por su combinación de ligereza, sujeción y protección contra el agua. Su tecnología Omni-Tech las hace totalmente impermeables y transpirables, evitando que el sudor o la humedad estropeen la caminata. La suela adaptada a terrenos mixtos proporciona un agarre seguro tanto en piedra como en tierra suelta, mientras que el acolchado interior mejora la comodidad en rutas largas.
Por 57,59 €, ofrecen la calidad habitual de Columbia a un precio muy competitivo para el segmento outdoor.
NORTIV 8 Botas de Montaña – resistencia y equilibrio a cada paso
Las NORTIV 8 destacan por su diseño impermeable y ligero, perfecto para quienes buscan un calzado técnico sin renunciar a la comodidad. Su suela de caucho antideslizante ofrece tracción multidireccional, y el refuerzo en la puntera protege frente a impactos o piedras sueltas. El interior acolchado mantiene el pie firme y estable incluso en descensos exigentes, lo que las convierte en una gran opción para caminatas largas o senderos húmedos.
A un precio de 61,99 €, son una de las botas con mejor relación calidad-precio en su categoría.
CMP Rigel Mid WP – robustas, seguras y con diseño italiano
Las CMP Rigel Mid WP combinan el estilo italiano con la funcionalidad del calzado de montaña. Cuentan con membrana impermeable Clima Protect y una suela de goma Vibram que asegura tracción óptima incluso en terrenos rocosos o húmedos.
El soporte en el talón y el refuerzo lateral aportan estabilidad y sujeción, mientras que su diseño deportivo las hace igual de válidas para el uso urbano.
Por 59,95 €, son una apuesta segura para quienes buscan un equilibrio entre técnica, estética y durabilidad.
