Este nuevo curso, menos carreras a la copistería gracias a esta impresora HP con WiFi por menos de 45 euros

Si con la vuelta al cole (o a la universidad) te estás planteando tener una impresora en casa para evitar colas, imprevistos o carreras de última hora, esta opción encaja justo en lo que se necesita. La HP DeskJet 2820e es una impresora multifunción con WiFi, impresión en color, escáner y conexión directa con el móvil. Pero lo más sorprendente es su precio: ahora cuesta menos de 45 € en Amazon, gracias a una rebaja del 26 %.

Es perfecta para uso doméstico o esporádico: imprimir apuntes, tickets, formularios, trabajos o incluso alguna foto sin necesidad de gastar en modelos grandes o difíciles de configurar. Viene además con 3 meses gratis de Instant Ink y una promo de HP con reembolso de 10 euros al registrarte, válida hasta diciembre.

Funciona por WiFi, imprime en color y la puedes controlar desde el móvil

HP DeskJet 2820e 588K9B Amazon Amazon

El mayor punto a favor es su sencillez. Una vez conectada a la red (también puedes usarla por USB si prefieres), puedes enviar archivos directamente desde el móvil gracias a la app HP Smart, o usar servicios como AirPrint en dispositivos Apple. Es compatible con impresión a doble cara (manual), ideal para ahorrar papel, y tiene buena velocidad: hasta 20 ppm en blanco y negro y 16 en color.

Lo bueno es que también escanea y copia, por lo que para entregar documentos firmados, enviar tareas digitalizadas o guardar recibos en PDF, resuelve sin necesidad de apps externas ni escáneres independientes. En casas donde conviven estudiantes, autónomos o personas que teletrabajan, puede marcar la diferencia.

Además, se conecta por WiFi de doble banda con restablecimiento automático, lo que significa menos cortes o pérdidas de conexión. Y ocupa muy poco espacio: cabe en cualquier escritorio sin estorbar.

HP+ e Instant Ink: la tinta llega sola a casa y no te quedas tirado

Este modelo forma parte de la gama HP+, lo que implica que, si lo activas al configurar la impresora, tendrás un año adicional de garantía y 3 meses de tinta gratis a través de Instant Ink. Es un servicio en el que la impresora detecta cuándo te estás quedando sin tinta y la pide sola. Te llega a casa antes de que se acabe, sin coste extra de envío, y con el reciclaje incluido. Hay planes desde 1,79 €/mes, y se puede cancelar cuando quieras.

Además, si compras ahora y te registras antes de 7 días, puedes obtener un reembolso adicional de 10 euros por parte de HP. Es decir: el ahorro final es mayor que el propio precio actual de la impresora.

Por supuesto, solo funciona con cartuchos originales HP, lo que es importante saber para evitar incompatibilidades. Pero teniendo en cuenta la integración con el servicio de tinta automática, es una preocupación menos.

Una opción muy completa para quienes buscan algo sencillo, barato y que funcione sin complicaciones. Para empezar el curso sin correr a última hora buscando una copistería abierta.

