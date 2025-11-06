Javier Cámara vuelve a brillar en ‘Yakarta’, la nueva serie original de Movistar Plus+ que se estrena hoy

Desde hoy puedes ver Yakarta completa en Movistar Plus+, la nueva serie original protagonizada por Javier Cámara y creada por Diego San José, el responsable de éxitos como Vota Juan y Celeste. Una ficción que mezcla humor, ternura y segundas oportunidades a través de dos personajes que intentan reconstruirse en un mundo donde casi todo parece perdido. Porque a veces las series más pequeñas son las que más te remueven, Yakarta se convierte en una de esas historias con alma: una comedia emocional, cercana y con ese toque de ironía tan característico del universo San José.

Javier Cámara, de la gloria al gimnasio del barrio

Yakarta Movistar Plus+ Movistar Plus+

El actor riojano interpreta a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton que ahora sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado, sin rumbo y con su pasado pesando demasiado, su vida da un vuelco cuando conoce a Mar (interpretada por Carla Quílez, ganadora de la Concha de Plata por La maternal), una adolescente con tanto talento como heridas propias.

Juntos emprenden un viaje tan improbable como entrañable por los polideportivos de media España, soñando con llegar a Yakarta, la ciudad donde los exjugadores todavía son tratados como estrellas. Pero el verdadero viaje no será el deportivo, sino el emocional: aprender a perder sin rendirse.

Del creador de Vota Juan y Celeste

“Después de hacer una serie en Hacienda parecía imposible encontrar un mundo más gris”, bromea Diego San José. “Pero recordé los torneos regionales de bádminton. Yakarta es nuestro homenaje a la gente que pierde incluso cuando gana”.

El guion, firmado por San José, Fernando Delgado-Hierro y Daniel Castro, combina el humor cotidiano con una sensibilidad muy humana. La dirección recae en Elena Trapé, el propio Javier Cámara y Delgado-Hierro, que aportan tres miradas distintas a una historia que respira autenticidad.

Un reparto que da en el blanco

Yakarta Movistar Plus+ Movistar Plus+

Además de Cámara y Quílez, completan el reparto David Lorente, Pilar Gómez, Marina Guerola y Anna Alarcón, todos perfectamente integrados en ese universo de gente normal que puebla la ficción. Rodada entre Madrid, Toledo y Tenerife, la serie también retrata con humor y ternura esa España de provincias que rara vez protagoniza la televisión.

Una serie para ver con calma

Yakarta es una historia sobre perder el rumbo, tropezar, levantarse y volver a intentarlo. Una comedia emocional que se disfruta sin prisas, ideal para quienes buscan algo diferente: una historia con corazón, sin artificios y con personajes que parecen de verdad.

Desde hoy, ya puedes ver Yakarta completa en Movistar Plus+ por solo 9,99 € al mes, sin permanencia y seas del operador que seas. Porque a veces los mejores viajes empiezan en un gimnasio de barrio… y acaban mucho más lejos de lo que imaginabas.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.