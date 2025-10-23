Por menos de 10 euros al mes, Movistar Plus+ tiene algo que Netflix y Prime Video no pueden ofrecer

Llevamos años saltando de una plataforma a otra. Netflix nos enseñó a devorar series, Prime Video nos convenció de que el envío gratis venía con películas, y todos hemos vivido ese bucle eterno de “no sé qué ver” mientras hacemos scroll infinito.

El streaming nos ha dado libertad, sí. Pero también nos ha hecho echar de menos algo: la emoción de lo que ocurre en directo, el fútbol en el sofá del domingo, las películas recién salidas del cine o las series que no parecen diseñadas por una IA para gustarle a todo el mundo.

Y ahí es donde Movistar Plus+, con su suscripción de 9,99 euros al mes, está marcando una diferencia clara.

Una plataforma pensada para ver y sentir

Te mostramos dónde ver toda LaLiga 25-26 Movistar

El precio es casi anecdótico si se compara con lo que ofrece. Por menos de 10 euros, tienes acceso a algo que ni Netflix ni Prime Video pueden incluir en su catálogo: el fútbol y el deporte en directo.

Cada jornada, Movistar emite un partido de LALIGA EA SPORTS, toda LALIGA HYPERMOTION, el mejor encuentro de Champions League, el partidazo de la Premier, además de Euroliga, tenis, pádel, golf, rugby y hasta NFL.

No hay un “más adelante lo subiremos al catálogo”, ni un “próximamente disponible”: aquí los goles, los saques y los triples se viven en el momento. Y esa es una diferencia enorme frente a quienes solo ofrecen ficción.

Pero ojo, Movistar Plus+ no es solo deporte. Es la plataforma donde puedes ver un estreno de cine cada día, donde conviven películas premiadas como Sirat, series originales con sello español (Poquita fe, El Centro, La Mesías) y producciones internacionales que llegan antes que a otras plataformas.

Netflix y Prime: dos gigantes… con otra misión

Netflix sigue siendo el referente del entretenimiento global. Su plan más barato cuesta 6,99€, pero con anuncios, mientras que el estándar sube a 13,99€ y el premium 4K a 19,99€.

Prime Video, por su parte, se mantiene en 4,99€ al mes, aunque ha empezado a mostrar publicidad antes de algunos contenidos.

Ambas son opciones válidas si lo que buscas son series y películas internacionales, pero ninguna de ellas puede ofrecer un partido, una carrera o una final en directo. Y ahí está el punto: Movistar Plus+ no compite por volumen, sino por sensaciones. No quiere ser una videoteca infinita, sino un lugar donde siempre haya algo que realmente está pasando ahora.

Lo que diferencia a Movistar Plus+ de verdad

Movistar Plus+ arranca la segunda mitad de septiembre con estrenos diarios: esto es lo que verás Movistar Plus+ Movistar Plus+

Más allá del fútbol, la plataforma tiene un ADN que la conecta con la televisión de siempre, pero adaptada al hoy.

Puedes ver todo en cualquier dispositivo, tener dos reproducciones simultáneas, descargar capítulos para ver sin conexión y acceder a más de 80 canales temáticos: cine, documentales, música, cultura y entretenimiento en directo.

Y todo con una suscripción que no depende del operador. Es decir, no necesitas tener Movistar en casa para suscribirte. Basta con crear tu cuenta y listo.

Esa mezcla entre lo clásico y lo digital (entre el directo y el bajo demanda) es lo que le da sentido a Movistar Plus+. Donde otras plataformas te recomiendan qué ver, aquí eliges tú cuándo vivirlo.

El precio justo en el momento justo

Sobre todo en estos últimos años donde las plataformas suben precios cada pocos meses, Movistar Plus+ parece haber encontrado su punto de equilibrio: 9,99 euros. Ni low cost ni premium: justo lo que cuesta tener cine, series y deporte en un mismo sitio.

Netflix cuesta el doble si quieres evitar anuncios y ver en 4K. Prime Video sigue siendo más barato, pero sus contenidos deportivos son casi inexistentes.

Por eso, Movistar Plus+ no juega la misma liga. Juega la suya propia.

La alternativa que faltaba

Todo lo que llega a Movistar Plus+ en octubre: cine de estreno, series exclusivas y el mejor deporte La Razón La Razón

Puede que no tenga el catálogo más grande ni el algoritmo más sofisticado, pero lo que ofrece no necesita presentación: una forma de ver televisión que sigue teniendo alma. En tiempos de saturación digital, eso ya es mucho decir.

Si te gusta el fútbol, el buen cine, las series con identidad y la comodidad de una suscripción sin trucos, quizá los 9,99€ de Movistar Plus+ sean la mejor inversión que hagas este mes.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.