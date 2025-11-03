Por 130 euros, este portátil con diseño MacBook y 12 GB de RAM deja a muchos con la boca abierta

No hace falta gastar medio sueldo para tener un portátil que responda rápido, se vea bien y aguante el trote del día a día. Este modelo con 12 GB de RAM y SSD de 256 GB está ahora por solo 133,43€ en AliExpress con el código ESCD07, y lo cierto es que por ese precio cuesta encontrarle un rival directo. Ligero, silencioso y con un diseño que recuerda bastante a los MacBook, es una opción ideal para estudiantes, teletrabajo o simplemente para tener un segundo equipo en casa.

Ligero, fluido y perfecto para tareas diarias

Portátil AliExpress AliExpress AliExpress

Lo primero que llama la atención es su pantalla Full HD IPS de 14,1 pulgadas, con buenos colores y brillo suficiente incluso si lo usas cerca de una ventana. No hay marcos gruesos ni acabados baratos: el conjunto se siente moderno, limpio y cómodo de usar.

Bajo el chasis esconde 12 GB de memoria LPDDR4 y un SSD de 256 GB, una combinación que le permite arrancar Windows 11 en segundos y moverse con soltura entre navegadores, documentos, videollamadas o plataformas de streaming. No es un ordenador para editar vídeos en 4K, pero sí para cubrir con nota todo lo que la mayoría hace a diario: navegar, escribir, estudiar, o incluso conectarlo a una TV para ver Netflix o YouTube.

Diseño tipo MacBook y conectividad completa

Uno de sus mayores aciertos está en el diseño: fino, metálico y con un gran panel táctil que resulta cómodo de usar incluso sin ratón. El teclado tiene una buena respuesta, y aunque no está retroiluminado, la sensación al escribir está por encima de lo que esperas por este precio.

Además, viene bien servido en puertos: dos USB 3.0, HDMI, ranura para tarjeta microSD, jack de audio y Bluetooth para conectar periféricos o auriculares. Nada de adaptadores extra, todo incluido.

Un portátil “de batalla” que sorprende

Por poco más de 130€, este portátil ofrece una combinación casi imposible: diseño cuidado, buena pantalla, SSD rápido y 12 GB de RAM reales. No pretende competir con los grandes, pero en la práctica cumple con creces para quienes buscan rendimiento diario sin gastar de más.

Si querías un portátil para estudiar, trabajar desde casa o tener una alternativa económica al sobremesa, este modelo demuestra que la gama baja ya no tiene nada que envidiar en fluidez a equipos mucho más caros. En resumen: el portátil barato que por fin no parece barato.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.