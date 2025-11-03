Por lo que vale este kit de taladro inalámbrico, cuesta creer que venga con dos baterías y casi 30 piezas

No hay muchas oportunidades así: este kit de taladro inalámbrico de 21V está disponible por 30,85€ en AliExpress con el código ESCD04, y lo sorprendente no es solo el precio, sino lo que incluye: dos baterías de litio, casi 30 accesorios y un maletín completo. En otras palabras, tienes todo lo necesario para arreglar, montar o taladrar lo que se te ocurra, sin gastar más de lo que cuesta un menú para dos.

Potencia más que suficiente para bricolaje doméstico

Taladro de impacto inalámbrico Gisam AliExpress AliExpress

Este modelo no pretende competir con un taladro industrial, pero lo cierto es que sus 25Nm de par y 1450 RPM lo colocan como una de las opciones más potentes dentro de su rango de precio. Es perfecto para montar muebles, colgar cuadros, apretar tornillos o perforar madera, metal y plástico, con una fluidez que sorprende para lo que cuesta.

El embrague de 25+3 posiciones permite ajustar la fuerza para cada tarea, evitando dañar materiales o pelar tornillos. Además, tiene dos velocidades (0-450 y 0-1600 rpm), lo que te da control total tanto si quieres precisión como si necesitas potencia.

Lo que marca la diferencia: autonomía y equipamiento

Uno de los puntos más destacables del kit es que viene con dos baterías de iones de litio de 1300mAh cada una, lo que te permite trabajar durante horas sin interrupciones. Cambias una, sigues con la otra, y listo.

También incluye 29 accesorios entre brocas, puntas y adaptadores, más el cargador y el propio maletín. Y, detalle importante: el portabrocas sin llave hace que cambiar de broca sea tan rápido como girar la muñeca, sin herramientas extra.

Para quienes suelen trabajar en zonas con poca luz, la luz LED frontal ayuda más de lo que parece: ilumina directamente el área de trabajo, algo muy útil cuando montas muebles o reparas enchufes en rincones oscuros.

Ideal para tener siempre a mano

Este tipo de herramientas son las que marcan la diferencia entre “ya lo haré” y “lo arreglo en cinco minutos”. Compacto, ergonómico y con un agarre cómodo, este taladro inalámbrico no ocupa espacio, no necesita enchufe y tiene la potencia justa para cualquier tarea doméstica.

Por poco más de 30€, con dos baterías y un juego completo de accesorios, cuesta encontrar algo más útil para tener en casa. Si alguna vez te ha pillado sin herramienta en mitad de un montaje, este kit se convierte en una de esas compras que te salvan una y otra vez.

